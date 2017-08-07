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Онгудайцы получили в подарок новые детские площадки

Одному из самых больших сел Республики Алтай Онгудаю исполнился 391 год. Основали его православные миссионеры в середине XIX века. День рождение своего любимого села онгудайцы отмечают каждый год. На этот раз помимо праздничной программы, для жителей подарком стали новые детские площадки.

В Онгудае живут гостеприимные, творческие, активные и очень трудолюбивые люди. Многие содержат хозяйство, выращивают скот. Создаются молодые семьи, рождаются дети. С каждым годом село растет и обновляется. На сегодняшний день в Онгудае живет более 7 тысяч человек.

ЭЗЕНДЕЙ ТЕПУКОВ, ГЛАВА ОНГУДАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наша история имеет богатые традиции. Люди делают историю. Разрешите поздравить Вас с днем села».

Праздники онгудайцы любят по-особому. Приходят целыми семьями. В торжественной атмосфере чествуют лучших людей села и награждают победителей конкурса на лучшее подворье. Каждый раз день рождение села отмечается интересной концертной программой и задорными состязаниями. Гости дарят зрителям свои творческие композиции и пожелания.

ВЕРА ХОХРЯКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА с.ОНГУДАЙ: «Онгудай - наша Родина. Мы здесь родились. Корни тянут, вернулись работать сюда после учебы. Пожеланя, чтобы село развивалось. Такие мероприятия нужны для общения и встреч».

По традиции здесь прошли спортивные состязания. Борьба, алтай куреш. Сильнейшие удостоены медалей и ценных подарков. Еще один сюрприз местные власти подготовили для юных жителей Онгудая. Сразу две новые детские игровые площадки появились на ул.Советской в районе ГИБДД и на ул. Алтайской. Обустроенная территория, качели, спортивные снаряды все это наверняка станет излюбленным местом детворы и их родителей.

Марина Кулеева