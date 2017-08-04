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Спасатели эвакуировали туриста с Белухи

С начала года в Республике зарегистрировано 17 происшествий с туристами.

Накануне в Усть-Коксинском районе эвакуировали туриста из Севастополя. Сотрудники Алтайского поисково-спасательного отряда и специалисты Центра медицины катастроф вертолётом доставили мужчину, который в группе из шести человек совершали восхождение на Белуху.

На высоте около 4 тысяч метров над уровнем моря мужчина сломал ногу. Его товарищи по спутниковому телефону вызвали на помощь спасателей. За пострадавшим вылетел вертолёт. Чтобы он смог забрать туриста, участники группы спустили его на руках к подножью гребня. Оттуда волонтёры-альпинисты, ночью доставили его на высоту 3 600 метров.

Утром, 4 августа несмотря плохую видимость, пилоты Красноярского авиационно-спасательного центра смогли забрать пострадавшего.

56 летний мужчина был доставлен в Горно-Алтайск в республиканскую больницу.

Сейчас пострадавший получает необходимое лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отметим, что эта группа оформила страховку на случай необходимости экстренной эвакуации, поэтому все расходы, связанные с авиатранспортировкой, будут компенсированы государству страховой компанией. Сейчас на контроле КСС находится – 99 туристических групп, численностью более тысячи человек.