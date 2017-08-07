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Социальным учреждениям - местную сельхозпродукцию

Такую задачу поставил глава региона Александр Бердников перед кабинетом министров и главами муниципальных образований. На сегодня потребности бюджетных организаций в местной продукции покрываются на 80%, а могут и на 100%.

Региональная программа импортозамещения реализуется с 2015 года. Главным направлением выбрано увеличение уровня самообеспечения товарами собственного производства. Здесь речь и о поддержке малого и среднего бизнеса, в части привлечения их к госзакупкам.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «В последнее время мы коренным образом подошли к пересмотру политики в области с/х, агропромышленного комплекса. Мы много говорим и декларируем, у нас 70% проживает в сельской местности, занимаются сельским хозяйством, что РА занимает лидирующие позиции в производстве молока и мяса в СФО, но, к сожалению, такой ярко выраженной политики в этой важнейшей для людей сфере на сегодня в РА к нашему стыду нет. Мы много предпринимаем усилий, в сотни раз увеличивается государственная поддержка сельского хозяйства. Это колоссальные деньги».

Если в 2006-ом финансовая поддержка составляла 150 миллионов рублей, то сегодня эта цифра доходит до одного миллиарда в год. Отсюда и положительная динамика и в вопросе самообеспечения. Еще 5 лет назад доля местной продукции в учреждениях образования и здравоохранения составляла лишь 15, максимум 20 процентов. Сегодня - это уже 80%. Глава региона подчеркнул, можем и 100, тем более, потребность в разы превышает возможность местных фермеров.

СВЕТЛАНА БУЙДЫШЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА РА: «Мясной продукции - это 593 т в год, это 10% от объемов, которые мы производим в республике, молочная продукция, а в пересчете на молоко – 4 118 т необходимо для бюджетных учреждений, это 26% от объема, производимого в республике. По овощам: 937 т в год, это 7% от объемов производимой продукции, по картофелю - 975 тонн, это 4% от всех тех объемов, которые производятся в республике».

Главные потребители местной продукции - образовательные учреждения. А основной конкурент по части поставок - Алтайский край. С чем это связано? Отсутствие круглогодичного забоя скота, специфика продукции, например, скоропортящиеся молочные, или сезонность на овощные, отсутствие хранилищ, а главное, неразвитая логистика. Несмотря на это некоторым районам удается полностью себя обеспечивать.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Почему в Усть-Кане закрывают, производят? Усть-Канский район привлекли 1 млрд 26 млн, Усть-Коксинский 759 млн руб. Шебалинский район - 672, хотя условия более благоприятные для ведения с/х и производства, чем в Усть-Канском р-не. Онгудайский район - 658 млн, хотя тоже условия предпочтительней, чем Усть-Канский р-н в том плане, покрытие дорожной сетью, комфортности проживания».

Возможности есть, было бы желание. По закону сегодня можно реализовывать свою продукцию напрямую, не участвуя в торгах, как у единственного поставщика, если сумма не превышает 100 тысяч рублей. Для бюджетных учреждений - сумма 400 тысяч. Глава региона подчеркнул, в этом вопросе активную позицию должны занять главы муниципальных образований, чтобы приоритет в поставке продуктов имел местный производитель. А руководителям профильных министерств поручено взять вопрос под личную ответственность.

Олеся Овсянкина