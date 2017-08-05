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Зачисление первокурсников

В Горно-Алтайском госуниверситете состоялось зачисление студентов дневного отделения. Так называемый Рейтинг абитуриентов размещен на сайте ГАГУ и информационных стендах. Всего в этом году набор составил около 300 человек.

Прием документов проходил с 19 июля. Как и в предыдущие годы, наибольшей популярностью в ГАГУ пользуются направления: юриспруденция, социология, туризм. Желающих поступить в единственный ВУЗе республики как всегда много, в целом конкурс на одно место составил 6 человек. По данным приемной комиссии, приказ о зачислении по результатам первой волны на сегодняшний день уже подписан.

ОЛЬГА АНУФРИЕВА, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ГАГУ: «По отдельным специальностям конкурс был гораздо выше, где-то чуть ниже. В этом году особый спрос на «родной алтайский язык» и китайский. Здесь особо большой конкурс. Меньше спрос на физико-математический факультет, это связано со сложностью экзаменов и обучения».

По категории "льготники" приказ также уж подписан. А 8 августа будут известны имена тех, кто поступил в магистратуру. У будущих студентов заочников зачисление еще предстоит.