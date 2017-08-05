НОВОСТИ

Парк «Патриот» в недалеком будущем появится в Майме

Он будет располагаться на территории Сельскохозяйственного техникума. Это станет возможным в рамках реализации всероссийского проекта. Главная цель которого - патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Парк будет включать в себя несколько тематических направлений: музейно-историческое, спортивное, военно-прикладное.Накануне там состоялась торжественная закладка камня.

Подобные парки создаются в подмосковной Кубинке, Севастополе и в Крыму. На территории будущего парка была заложена часовня в честь покровителя воинов, святого князя Александра Невского. Ее освятил епископ Горно-Алтайский и Чемальский Каллистрат, а также настоятель церкви Святого Духа отец Георгий. Строительство часовни начнется в скором времени. Практически все готово к этому. Многие предприниматели с удовольствием откликнулись.

Сейчас в Сельскохозяйственном техникуме работает зональный центр, где учащихся готовят к военной службе. Также учебное учреждение тесно сотрудничает с военно-патриотическим клубом «Ирбис». В этом году планируется открыть кадетскую группу в отделении будущих трактористов. По словам руководства учебного заведения, в техникуме есть хорошие возможности для создания парка, он будет основан как региональный филиал аналогичного Всероссийского парка.

Парк «Патриот» это еще одна возможность воспитать в нашем подрастающем поколении любовь и уважение к своему Отечеству.