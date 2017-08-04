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Дорожная инспекция ОНФ побывала в Республике Алтай

Карту убитых дорог составляют жители городов и регионов России. Это проект общероссийского народного фронта. Люди выкладывают фотографии плохих дорожных участков и на сайте ведется голосование.

Проект Общероссийского народного фронта добрался до Республики Алтай. Активисты сегодня в Горно-Алтайске. Жители активно голосовали на сайте и отмечали убитые дороги. По многим примерам уже есть положительные результаты.

Сотни людей ежедневно жалуются на качество дорог и, что немаловажно, в план ремонта часто попадают не самые худшие участки. Именно поэтому Общероссийский народный фронт инициировал проект "Карта убитых дорог".

Стартовал он в июле 2015 года. Сейчас при помощи интернет-сайта определено более 20 тысяч убитых участков, за которые проголосовали 460 тысяч человек. На сегодняшний день уже более 2-х тысяч километров планируют отремонтировать.

ДМИТРИЙ ЦОПОВ, АКТИВИСТ ИНСПЕКЦИИ "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ": «В Горно-Алтайске 159 дорог добавлено в карту. Общая протяжённость 35 км. 2 700 проголосовали. 6 дорог в планах и уже одна отремонтирована».

Центральный проспект города - Коммунистический. Прямо на автомобильном перекрестке горно-алтайцы наблюдают необычный процесс. Дорожники ведут ремонтные работы, здесь же записывается интервью и снимают камеры. Участники дорожной инспекции ОНФ на деле увидели, как местные власти реагируют на народное мнение. Именно этот участок вошел в числе других в топ-10 самых убитых дорог Горно-Алтайска.

- Ливневка 17см. Это в десять раз превышает норматив. Должно быть не более 2 см. Очевидно сделано из кирпичей, после зимы проваливается.

Ремонт этого участка начался прямо перед приездом инспекторов ОНФ.

Еще один положительный пример - улица Студенческая. Она набрала больше всего голосов у жителей Горно-Алтайска. Городские власти, узнав об этой проблеме от представителей ОНФ, отреагировали и вне очереди провели гравийную отсыпку.

ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «С Народным фронтом хорошие партнерские отношения. Мы понимаем, что это отражение общественного мнения. Та работа, которую они ведут и по свалкам и по дорогам, она представляет для нас пользу и практическую помощь».

Народный фронт инспектирует не только состояние дорог, но и составляет рейтинги регионов, где оперативно устранялись дорожные дефекты. По итогам всего проекта будет составлена карта с проблемными участками, и это повлияет на дорожную политику регионов.

АНДРЕЙ ИЩЕНКО, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ: «Этот проект долгосрочный, перспективный. По рейтингам, которые выстраиваются на сайте, будет перспектива ремонта дорог, улиц, которые наиболее важны для жителей как города, так и республики».

После Республики Алтай «Дорожная инспекция» направится в Кузбасс. Марина Кулеева