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Экологическая реабилитация Манжерокского озера

В республике реализуется проект федеральной целевой программы водохозяйственного комплекса. На восстановление Манжерокского озера выделено 72 млн рублей.

Выбор перспективы: всесезонный туристический комплекс или болото? На страницах интернет-изданий - активное обсуждение судьбы Манжерокского озера.

По поручению главы региона Александра Бердникова, был разработан проект по реабилитации одного из популярных туристических водных объектов республики. Положительный отклик со стороны федерального центра получен, и теперь на территории Майминского района реализуется целевая программа. На эти цели выделено более 70-ти миллионов рублей. На совещании отмечено, реабилитация экологическая.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Проект такой, который предусматривает прежде всего сохранение уникальности, первозданности Манжерокского озера. Тут проводились исследования. Но в то же время будет суперсовременный пляж, с инфраструктурой, ну то есть, как в Европе, мы сделаем».

В будущем это будет песчаный пляж протяженностью более чем 500 метров. А главное, чистым будет само озеро. Научные исследования показали, если не начать работы сейчас - Манжерокское озеро превратится в болото. Строительство дамбы в свое время привело к прекращению стока вод, с дождевыми потоками в озеро попадали удобрения с сельскохозполей. В результате накопился огромный слой ила, который в свою очередь, перекрыл поток грунтовых вод. Перенасыщение и активное размножение в воде различных микроорганизмов превращает уникальное озеро в болото. Конечно, любое вмешательство несет определенный риск для экосистемы. Здесь обитают три вида растений и столько же насекомых, внесенных в Красную книгу.

НИКОЛАЙ МАЛКОВ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ БОТАНИКИ, ЗООЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ ГАГУ, ПРОФЕССОР, КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: «Три вида стрекоз: это стрекоза шафрановая, стрекоза, так называемая, стрелка маленькая и стрекоза нейхонелия красивая. Ну, конечно, сами стрекозы улетят, они не погибнут от того, что там начнется эта работа, но пострадать могут их личинки, которые живут в воде, на дне».

Что касается уникального ореха - чилима и других растений, они не пострадают. Расчистка озера запланирована так, что естественную среду обитания не тронут, а это порядка сорока процентов всей территории озера. С остальным придется поработать.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «Предполагается 13 га озера очистить от ила, это 200 тысяч кубометров ила. В среднем где-то глубина озера увеличится на 1,5 метра и основная задача, которую глава поставил - это обустройство пляжа».

И озером и пляжем занимается один подрядчик. Он уже приступил к первому этапу. Это специальная техника, многофункциональная: сам копает, высасывает ил, убирает растения и даже забивает сваи. В будущем эти карманы, площадью 10 гектаров, заполнятся илом и могут быть использованы для сельскохозяйственных целей. Проект рассчитан на два года, но и после процесс очищения озера не прекратится.

ЕВГЕНИЙ КУЦ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АО "СИБГИДРОМЕХСТРОЙ": «Способ гидромеханизации включает в себя землесос на плавбазе, который откачивает иловые отложения вместе с водой, транспортирует по трубопроводу на карту намыва, где уже происходит непосредственно их отстаивание. И осветленная вода сбрасывается обратно в озеро».

А самый главный вопрос, который волнует местное население, это "станет ли после реабилитации посещение озера платным?". Ответ: нет. Манжерокское озеро останется местом общего пользования, и каждый житель республики сможет беспрепятственно посещать одно из любимых мест отдыха.

Олеся Овсянкина