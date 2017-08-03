НОВОСТИ

900 подростков работают в трудовых бригадах

На летнюю занятость подростков из республиканского бюджета выделено более 2 млн рублей. Ребята работают на благоустройстве, помогают в проведении массовых мероприятий, проводят ремонты.

Кирилл работает первый год. Если можно было бы раньше, то и с пеленок стал бы трудиться, шутит мальчик. Благоустройство родного города ему по плечу. В своем трудотряде нашел много новых друзей. Они делают улицы столицы чище. Однако, у Кирилла, есть и своя цель.

КИРИЛЛ УСЕНКОВ, УЧАЩИЙСЯ ГИМНАЗИИ №3: «Коплю сейчас, у моей сестры скоро день рождения! Первый заработок потрачу ей на подарок, ну а остальные деньги - сейчас в школу надо собираться, на учебники, канцелярские принадлежности. Работать мне нравится».

Евгений здесь начальник. Он бригадир. Работать летом - ему не в новинку. Уже четвертый год, каникулы проводит по-взрослому - в труде. Свою бригаду хвалит, говорит все ребята ответственные, да и работают слаженно.

ЕВГЕНИЙ ТЫРИН, БРИГАДИР ТРУДОВОГО ОТРЯДА, СТУДЕНТ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА: «Бывает хорошо работается, т.е. мало мусора. В некоторых районах приходится долго поработать. Жители, пожалуйста, будьте аккуратней, не бросайте мусор где попало, пожалуйста, у нас есть мусорные контейнеры. Складывайте туда».

Благоустройство населённых пунктов, экологические субботники, помощь в проведении массовых мероприятий и праздников. Это не весь перечень работ, которые выполняют ребята, как в городе, так и в районах. Также они помогают в ремонте кабинетов, выращивают для школьных столовых овощи.

НАДЕЖДА ТРУХАЧЕВА, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ и ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РА: «Конечно же, пик этих временных работ приходится на время летних каникул. На 1 августа трудоустроено 901 человек». Основная цель данных мероприятий, это профилактика безнадзорности, оказание материальной помощи малообеспеченным подросткам. Со всеми работодателями заключаются договоры. Все официально. В среднем дети работают около месяца. Однако и за этот столь малый срок, ребята, ранее не знакомые друг с другом, без исключения, становятся одной маленькой дружной командой, которая приносит большую пользу.

Кристина Бандура