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"По стопам миссионеров Алтайских"

Православные отправились в традиционный Крестный ход. В этом году он уже 11 по счету. Общая протяженность маршрута порядка двухсот километров. Верующие в течение десяти дней пройдут по территориям Усть-Канского и Усть-Коксинского районов.

От Покровской церкви к Свято-Макарьевскому храму, а далее в горы. Путь следования участников Крестного хода тяжел и Велик. 10 дней в дороге с остановками на ночлег. Все без исключения несут послушания. Юлия с дочерью Валерией идет в первый раз. Однако желание стать частью единой Веры было уже давно.

ЮЛИЯ КОНОНОВИЧ, УЧАСТНИЦА XI МИССИОНЕРСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА "ПО СТОПАМ МИССИОНЕРОВ АЛТАЙСКИХ-2017": «Это очень важно, Крестный ход очищает очень хорошо, это подвиг, человек трудится на пути к богу».

ВИКТОРИЯ КОНОНОВИЧ, УЧАСТНИЦА XI МИССИОНЕРСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА "ПО СТОПАМ МИССИОНЕРОВ АЛТАЙСКИХ-2017": «Мне кажется это не тяжело, это совсем не страшно».

С каждым годом к Крестному ходу присоединяется все больше людей, и по большей части это молодежь. Стоит отметить, в этом году было решено перед началом шествия провести специальные курсы православной молодежной школы Сибирского Федерального округа. Ребята изучали опыт и традиции алтайской духовной миссии и вот сейчас отправились в Крестный ход, чтобы изучать эту историю в живую.

Божественая литургия и водосвятные молебны. Жизнь крестоходовцев будет в молитве и богослужении. Сейчас молебен и автобусом до Усть-Кана. А далее пешая часть маршрута. Кырлык, Сугаш, Амур, Талда и далее по ветке. Конечным пунктом - станет Мульта - Сергиев скит и после - все отправятся домой. Напомним, за 10 дней похода, верующие преодолеют порядка двухсот километров.

ИЕРЕЙ ЛАВРЕНТИЙ, УЧАСТНИК XI МИССИОНЕРСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА "ПО СТОПАМ МИССИОНЕРОВ АЛТАЙСКИХ-2017": «Мы приглашаем на наш Крестный ход, наш маршрут будет со второго по 12 августа. Карты, маршруты везде в доступе есть, в сетях. Приезжайте к нам, присоединяйтесь в любой точке, мы вам будем рады с нам помолиться, пожить этой уникальной кочевой жизнью в единой общине в Боге».

Кристина Бандура