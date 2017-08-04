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С 1 июля на территории РА изменены тарифы на коммунальные услуги

Средний рост на второе полугодие 17-го года составил 3,5 %. Предельный индекс размера платы установлен в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

В целях ограничения роста платы граждан при регулировании тарифов на 2017 год установлены льготные тарифы на коммунальные услуги для категории потребителей "население".

НАТАЛЬЯ БУЛЫГИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ РА: «Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям производится за счет средств республиканского бюджета. На 2017 год на эти цели предусмотрено более 110 млн. рублей».

Указом Главы РА утверждены предельные индексы размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в МО. Максимальный рост 5,6 % составляет в Горно-Алтайске, Майминском, Шебалинском и Онгудайском районах. Минимальный - в Кош-Агачском и Чойском муниципалитетах. Различный рост в МО обусловлен доведением оплаты населением за ЖКУ до 100% и выравниванием тарифов.

НАТАЛЬЯ БУЛЫГИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ РА: «С 1 июля на территории РА сложился средний рост тарифов за коммунальные услуги: водоснабжение - 3,8%, водоотведение - 5,6 %, теплоснабжение - 3,3%, электроснабжение - 3,6% и утилизация (захоронение) ТКО - 4,8%».

Контроль за правильностью начисления платы осуществляет Государственная жилищная инспекция РА. В случае выявления превышения предельного индекса, Комитетом по тарифам РА на основании заявления от ресурсоснабжающей организации устанавливается льготный тариф на определенный вид коммунальной услуги.