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ВДВ отмечают 87-ую годовщину со дня образования

Воины-десантники совершили традиционный марш бросок и участвовали в спортивно-развлекательной программе. А началось празднование дня ВДВ с торжественного митинга.

Возложение цветов к Вечному огню - ритуал особый. Отдать дань памяти тем, кого сейчас нет рядом. За всю историю, с момента создания ВДВ, на их мужественные плечи выпало немало испытаний: Великая Отечественная война, боевые задания в "горячих точках", контртеррористические операции. Оттого праздник этот отмечается с особым размахом: в кругу боевых товарищей и, конечно, родных и близких. От имени главы региона Александра Бердникова воинов-десантников поздравил вице-премьер. Михаил Маргачев подчеркнул, служба в ВДВ никогда не была и не будет легкой, но всегда считалась почетной и престижной.

МИХАИЛ МАРГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Ребята-десантники сегодня воспитывают национальную идею среди нашего населения, подрастающего поколения. Можно много призывать, читать книги, показывать фильмы, но пока не будет таких ребят, как Союз десантников Республики Алтай, которые прошли через такую серьезную школу, не будет и такого эффекта. Сегодня, когда мы видим этих ребят, мы знаем, что Россия стоит на правильном пути»!

Сегодня в регионе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения, создана Юнармия, работают военно-патриотические клубы, в школах развивается кадетское движение. В республике сотни десантников, и каждый - защитник Родины, образец для всех мальчишек, оттого выпускники школ все больше изъявляют желание идти в армию с надеждой, что пополнят ряды воздушно-десантных войск.

МИХАИЛ ТЕРЕХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «Воздушно-десантные войска всегда славились своей уникальной культурой. Вы по праву гордитесь своей историей, стремясь быть достойными тех, кто стоял у истоков создания этого рода войск».

На спортивных состязаниях они еще раз доказали, что ВДВ - элита российской армии. Именно спорт повышает сноровку и боевую выручку. Метание булавы и поднятие гири - проверка на силу. А вот в перетягивании палки поможет не только сила, но и быстрая реакция.

Спортивная программа включает семь видов, и свои силы пробует каждый. Ведь крылатая пехота во все времена оставалась сильной, мужественной и надежной защитой для своей страны.

Сегодня в воздушно-десантных войсках идёт активная модернизация. Солдаты и офицеры осваивают перспективные специальности, новейшую технику и вооружения. Растёт мобильность и оперативность частей и подразделений, постоянно совершенствуется система кадрового отбора, многое делается для повышения престижа службы.

АСКАР ТУЛЕБАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ РА, ДЕПУТАТ РА: «В этот день хочу поздравить всех тех, кто служил, служит и будет служить в воздушно-десантных войсках пожелать мирного неба, десантного духа, сибирского здоровья, благополучия, семейного уюта и быть готовым выполнить свой воинский долг, присягу, которую когда-то принимали».

Азарт участников, поддержка болельщиков и общий боевой настрой сделали эти соревнования интересными и запоминающимися. А главное, десантники показали отличную физическую подготовку, а это значит, что на передовом рубеже у нас стоят сильные духом воины воздушно-десантных войск.

Олеся Овсянкина