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В Майме появится офис врача общей практики

В приоритете качество медицинских услуг. В последнее время в регионе построено 8 новых современных районных больниц, открываются ФАПы и обустраиваются сельские медпункты. В этом году в Майме у жителей микрарайона АЛГАИР появится офис врача общей практики.

Сейчас там ведутся ремонтные работы и закупается специальное оборудование. На этом объекте Глава Республики Алтай Александр Бердников встретился с местными жителями и провел рабочее совещание.

В Микрарайоне АЛГАИР живет более трех тысяч человек, в том числе около восьмисот детей. До ближайшей районной больницы и поликлиники почти 4 километра. Прямого автобусного маршрута пока нет. Поэтому в случае необходимости пожилые люди и мамы с детьми едут с пересадками. Учитывая эту непростую ситуацию, глава РА принял решение открыть в этом микрорайоне офис врача общей практики. В одном из многоквартирных домов было выделено помещение. Сейчас здесь уже проведен ремонт, обустраиваются кабинеты, и закупается медицинское оборудование. За ходом работ следит руководитель субъекта, ведь этот объект очень важен для майминцев.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «В последние годы серьезно занимаемся укреплением материальной базы системы здравоохранения РА. Без пафоса могу сказать построено 8 центральных районных больниц,это современные учреждения здравоохранения, оснащенное современнейшим оборудованием. На уровне европейской части России. Занимаемся серьезно укомплектованием, врачебным персоналом, средним медицинским персоналом. Хороший показатель по РФ, неплохо в этом плане смотримся. В этом году очередь Майминского района.

Мы предприняли серьезные шаги по поиску финансовых ресурсов, по привлечению, по оптимизации и сокращению непервостепенных расходов. В этом году в ближайшее время откроем офис врачебной практики».

Глава Республики интересуется всем: Когда поступит оборудование, какие специалисты будут вести прием, режим и график работы офиса. Еще одно поручение он делает прямо на месте. Здесь должен быть кабинет физиолечения. И если необходимо, предусмотрим ставку медсестры, добавил руководитель субъекта. В этих светлых кабинетах расположатся специалисты, которые будут лечить как детей, так и взрослых.

ЕВГЕНИЯ САРАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА МАЙМИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: «В данном кабинете не только консультации специалистов, здесь можно выписать льготные рецепты, можно оформить листки нетрудоспособности, получить прививки, забор крови, ЭКГ. Мы будем рады открыть этот кабинет. Я хочу сказать слова благодарности Главе РА Бердникову Александру Васильевичу за внимание к важному социально-значимому вопросу, как улучшение доступности мед.помощи».

Теперь жителям АЛГАИРа осталось ждать совсем немного.

НАДЕЖДА ЕГОРЕНКО, ЖИТЕЛЬНИЦА д. 86 ул. ЖИЛМАССИВ АЛГАИР: «Узнав о том, что откроют медпункт, мы были очень довольны. Трудности были добраться на автобусах, приедем - нет талонов, в процедурные кабинеты очереди. Сейчас будет облегчение. Большое спасибо за все».

С каждым годом население Маминского районе увеличивается. Прирост составляет почти тысяча человек. Строятся новые дома, люди покупают квартиры в новостройках. Задача местной власти сделать все возможное для благополучия людей. В первую очередь, обеспечить инфраструктуру: школы, детсады и, конечно, объекты здравоохранения.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «В этом году на Советской улице в районе храма откроем кабинет, где будут принимать врач-педиатр, терапевт. Эта часть Маймы будет благополучной. В этом году построим ФАП в селах Подгорное,Усть-Муны, Карасук. В с.Кызыл-Озеке готовится проектно-сметная документация по ФАПу».

В Майме уже построен и функционирует новый корпус районной больницы. В ближайшее время начнутся работы на втором блоке. После их завершения в нашем регионе появится еще одно современное медицинское учреждение.

Марина Кулеева