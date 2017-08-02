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Проблемы обманутых дольщиков решают на законодательном уровне

В республиканском парламенте прошли публичные слушания по регулированию защиты прав и интересов участников долевого строительства. Депутаты, члены правительства и городская администрация прорабатывают несколько вариантов.

ОЛЕСЯ ОВСЯНКИНА: «Горно-Алтайская строительная компания должна была сдать этот дом еще три года назад. однако в 2015 застройщик признан банкротом. Позже выяснилось, руководитель компании - мошенник. сейчас он находится в местах лишения свободы, а обманутые покупатели остаются и без денег, и без жилья. за долги застройщика эти квартиры теперь забирает банк».

Первый федеральный закон, который регулирует правоотношения между между застройщиками и долевыми участниками, принят в 2005-ом. Однако до сих пор любители легкой наживы находят лазейки, чтобы обойти закон. Так и здесь, низкая стоимость квадратного метра привлекла покупателей, а итог - ни денег, ни собственного угла.

ВИТАЛИЙ ФЕДЮНИН, УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА по ул. ЧАПТЫНОВА д.34/1: «Мы создали ЖСК, приняли дом на себя и решили своими силами дом достроить. Но сами понимаете, это коллегиальная стройка, у нас очень много людей незащищенных, пенсионеров, и в этом плане, сейчас мы начали первый этап - это крыши перекрытие, это тяжело деньги собирать очень тяжело».

Такая же ситуация с недостроем по улице Строителей. Только здесь Горно-Алтайская строительная компания выступает не как застройщик, как в случае по улице Чаптынова, а как генеральный подрядчик. Дольщикам от этого не легче. Итог один. В договоре прописано "обременение", и поэтому квартиры теперь может забрать банк в счет долгов ГАСК. В Горно-Алтайске на удочку мошенников попался 121 человек. И проблема уже в масштабах страны. 45 тысяч обманутых дольщиков - официально, фактически - около ста сорока тысяч. Президент Владимир Путин дал поручение Правительству, в ГосДуму, а также власти на местах в кротчайшие сроки выработать механизмы законодательного урегулирования этой проблемы.

СЕРГЕЙ ЕФИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ТУРИЗМУ ГС-ЭК РА: «Правительство сегодня, мы совместно разрабатывали закон, чтобы выделить финансовые средства в нашем республиканском бюджете, но на сегодняшний день есть отрицательное заключение Министерства финансов РФ. Мы субъект высокодотационный, и мы не можем сами увеличивать свои финансовые обязательства».

Прорабатываются и другие варианты. Например, выплаты через страховую компанию или договоренность с подрядчиком в обмен на земельный участок (таковой горадминистрация уже зарезервировала), но здесь тоже проблема - не позволяет земельный кодекс. 21 июля Госдумой принят закон, который становится гарантией защиты прав участников долевого строительства. Общественный слушания призваны выработать общие рекомендации к нему. План достройки многоквартирников будут учтены в дорожной карте. Конечно, не всё сразу. В этом году - на дом по Чаптынова, в следующем - по Строителей. А для контроля будет создана рабочая группа.

Олеся Овсянкина