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В Горно-Алтайске обустроят 70 пандусов

«Доступная среда». В рамках государственной программы в Горно-Алтайске были обустроены пандусы, по которым люди на колясках могли легко съехать на пешеходных переход. Активисты Народного фронта и представители горкомхоза проверили, насколько расширилась безбарьерная среда в нашем городе.

В Республике Алтай почти 25 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Полторы тысячи из них - на инвалидных креслах. И сегодня в центре внимания - не только доступность социальных объектов в городе, но и состояние съездов на пешеходных переходах. Об этом говорилось весной на встрече главы региона Александра Бердникова с активистами народного фронта. А уже этим удобные съезды появились на зебрах возле поликлиники, почты, ряда школ, а также зданий правительства и государственного собрания.

Рейд совместный: представители народного фронта, городской администрации. В 2017-ом в Горно-Алтайске должны быть обустроены 70 пандусов, переоборудованы 10 автобусных остановок. В районах Ткацкой, площади, Парка Победы, Рес.больницы и Мебельной будут установлены тактильные стенды и плитки. Кроме того, не исключается возможность оборудование пандусов в местах проживания инвалидов-колясочников.

НИКИТА ШЕВЕРЕВ, ДИРЕКТОР МБУ "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСНИЧЕСТВО": «На сегодняшний день подрядные организации ЗАО "Дорожник" и "Дормостстрой" на процентов 80 уже выполнили работы по устройству данных пандусов. В срок до 10 августа эти работы полностью закончим».

В следующем году планируется обустроить еще 70 пандусов. А в дальнейшем, по мнению активистов народного фронта, необходимо подумать и о доступности общественных туалетов. Таким образом, некогда злободневный вопрос, будет снят, а пока реализация государственной программы "Доступная среда" находится на контроле.

Олеся Овсянкина