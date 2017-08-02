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Глава региона А. Бердников провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

Участники совещания рассмотрели вопросы о принимаемых мерах по недопущению возникновения ЧС и лесопожарной обстановке на территории региона. Открывая заседание комиссии, глава подчеркнул, что за последнее время пожары участились. Однако проводимая профилактическая работа позволила избежать страшных последствий.

А. Бердников напомнил руководителям ведомств и главам муниципалитетов о всей ответственности подхода к вопросам предупреждения ЧС. В этой связи он отметил слаженное взаимодействие всех служб и уровней власти.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Я сегодня хочу отметить, что из 44-х пожаров, возникших только в Улаганском и Онгудайском районах, 40 вызваны грозовым факторов - сухие грозы. Только два - человеческий фактор. Это уже говорит о том, что население стало более внимательным, более бдительным, чисто по-человечески, по-совести относятся к своему дому, где ты живешь. Лес - это дом и поэтому находясь в тайге, в лесу люди соблюдают противопожарный режим. Я ко всем обращаюсь в связи с наступающим периодом хорошим для нашего населения, возможность заработать, сделать запасы. В этом году прогнозируется в некоторых МО неплохой урожай кедрового ореха. Конечно, все пойдут в тайгу, костры, чай, что может вызвать лесные пожары. Поэтому в этом плане нужно бдительность проявлять».

Институт старост, развитие территориальной подсистемы РСЧС, ЕДДС и системы 112. Муниципалитеты доложили о принимаемых мерах на местах. В общем, обстановка дел такова, что ситуация под постоянным контролем. Всего же с начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 62 лесных пожара общей площадью 770 га.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «Мы прекрасно отработали с Онгудаем, Улаганом. ЕДДС, которая была создана при муниципалитетах, тоже функционирует, также с МЧС мы в комплексе работаем и докладываем каждое утро, когда есть пожары на ВКС у МЧС».

В настоящее время ведется авиационное патрулирование лесного фонда с помощью вертолёта R-44, в запасе стоит вертолёт Ми-8, определены и маршруты наземного мониторинга ситуации. Что касается работы Единой дежурно-диспетчерской службы, по данным МЧС, в городе и 10-ти районах идет расширение оперативных залов и увеличение штатной численности.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по РА: «На территории республики создано и функционирует 11 ЕДДС в муниципалитетах, что составляет 100% от необходимого количества. Продолжается работа по их приведению в соответствие требованиям».

Также речь на заседании комиссии шла о внедрении в Горно-Алтайске аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Сумма контракта составляет более 230-ти млн рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь, работы идут по графику. Глава подчеркнул, что внедрение этого комплекса позволит людям чувствовать себя защищенными.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «В городе появится возможность наблюдения за всей территорией. Таким образом, сотрудники МЧС, МВД и других профильных служб смогут более тщательно следить за порядком и более оперативно приходить на помощь попавшим в беду людям».

Напомним, на территории республики с 17 июля текущего года введён особый противопожарный режим. Меры приняты в связи с повышением пожарной опасности в результате установления устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, в целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения лесных пожаров.

Владимир Попошев