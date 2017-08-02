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В Национальном музее имени Анохина открылась выставка "Новый век Чуйского тракта"

Она посвящена грядущему 100-летию ввода в эксплуатацию одной из значимых федеральных трасс. Она связывает территории Новосибирской области, Алтайского края, Республики Алтай, а Россию с Монголией, Китаем и Казахстаном. В Национальный музей выставка прибыла из Москвы, в июне она проходила в Государственной Думе.

По оценкам международных экспертов Чуйский тракт вошел в десятку красивейших дорог планеты. Он связывает юго-восток Сибири с другими регионами России и соединяет страну с Монголией, Китаем и Казахстаном. Эта дорога играет важную роль в социально-экономическом развитии всего Сибирского региона. Стоит отметить, раньше на месте современного Чуйского тракта проходили вьючные тропы. Они относились к северной ветке Великого Шелкового пути.

Мощный толчок в своем развитии Чуйский тракт получил в начале 20 века. В 1922 году состоялось историческое событие - дороге был присвоен государственный статус.

Сегодня это современная автомагистраль, которая постоянно развивается. Благодаря плодотворной работе Главы Александра Бердникова с федеральным центром, в 2011 г началась реконструкция Чуйского тракта в РА. Большую помощь региону вот уже много лет оказывает Игорь Левитин. Кроме того помощник президента стал и инициатором создания постоянной экспозиции про Чуйский тракт, открытие которой планируется уже в сентябре.

В годы Великой Отечественной по тракту из Монголии доставлялась провизия для солдат Красной Армии. По словам историков, есть прямые доказательства того, что связь была не только с Китаем. Одежда Принцессы Укока была из индийского шелка. Да и, любимые алтайскими женщинами украшения - каури, тоже родом из Индии. Все это доказывает, что в горном Алтае была интенсивная торговля, которая во все времена имеет огромное значение для развития экономики.

Чуйский тракт сегодня – это огромный туристический кластер. Ежегодно по нему путешествуют сотни тысяч туристов со всего мира. И сегодня вектор его развития направлен на повышение уровня комфорта для автомобилистов и обеспечение безопасности дорожного движения. На выставке, в музее показана вся история развития Чуйского тракта. Посетив ее, можно окунуться в далекие прошлые, перенестись в настоящее и заглянуть в будущее трассы М52, столетие которой состоится в 2022 году.

Кристина Бандура