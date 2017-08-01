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Встать на путь исправления

Сегодня в Майминском районе 41 гражданин находится под административным надзором полиции. Согласно закону под его действие попадают судимые, граждане, склонные к совершению преступлений и неоднократно нарушавшие закон. С каждым инспекторы ведут профилактическую работу. И она дает свой результат.

Юрий –житель Маймы. Он один из тех, кого называют «поднадзорником». За многочисленные правонарушения, мужчина, уже несколько лет находится под административным надзором. Ему не разрешается посещать массовые мероприятия, покидать место жительства, и он должен в обязательном порядке отмечаться в полиции. За нарушения общественного порядка, мужчина неоднократно задерживался или привлекался к обязательным работам. От такой жизни сельчанин устал, именно поэтому и решил встать на путь исправления.

Юрий: «Ну во-первых сотрудники полиции проверяют меня и днем и ночью и по вечерам, и благодаря им я осознал все, встал на путь исправления, они меня проверяют, держат контроль надо мной, и мне как бы не охота нарушать ничего. Пьянка, пьянка, везде шатаешься, падаешь, и снимали меня сколько раз, а сейчас я не пью, не шатаюсь не хожу и люди относятся ко мне уже по-другому».

Вот уже три месяца Юрий Васильевич, как говорится, не похож сам на себя. С алкоголем больше не в ладах, а если и выпивает, ведет себя законопослушно. Косачев устроился на работу - рабочим при местном Храме.

ТОЛУНАЙ ТЫСОВА, ИНСПЕКТОР ПО ИСПОЛНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «МАЙМИНСКИЙ»: «Под воздействием неоднократных профилактических мероприятий и применяемых в отношении него мер административного наказания в виде арестов, обязательных работ, г. Косачев Ю.В. осознал противоправность совершаемых им деяний, устроился на работу, прекратил злоупотреблять спиртными напитками, оплатил административные штрафы».

По итогам первого полугодия в Майминском районе сотрудниками полиции пресечено более тысячи 300 правонарушений. Основными задачами профилактики является их предупреждение.

Инспекторы отмечают, что история Юрия, не одна. И уже в ряде сел района многие из группы риска встали на путь исправления.