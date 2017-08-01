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Сегодня на 61 году ушел из жизни Заслуженный артист РФ Валерий Киндиков

01kindikov minИзвестный актер Национального драматического театра Республики Алтай родился 17 июля 1957 года в Куладе. После окончания Красноярского института искусств начал свою творческую деятельность в Национальном драматическом театре. Здесь им было сыграно более 70 разноплановых ролей.


За образ Тубы работа актера была отмечена дипломом за лучшее исполнение мужской роли на 1-ом фестивале национальных театров Сибири, на Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз». Валерий Киндиков награжден почетными грамотами Правительства и ГС-ЭК РА. Дважды становился лауреатом ежегодной премии Правительства региона в области театрального искусства в номинации «Лучшая мужская роль». Для многих жителей Республики Валерий Киндиков запомнится как искрометный комментатор турниров по кок-бору. Прощание с любимым артистом состоится 2 августа в Национальном театре с 9.30 до 10.30 часов. Похороны состоятся 3 августа в селе Нижняя Талда Онгудайского района.

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