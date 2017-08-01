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Идет подготовка учебных заведений к началу нового учебного года

Сотрудники министерства образования, полиции, Роспотребнадзора и представители государственного пожарного надзора МЧС России проверяют: готовы ли распахнуть свои двери учебные заведения первого сентября. Нормы пожарной безопасности проверяли в педагогический колледж.

182 общеобразовательных учреждения в республике Алтай должны быть готовы к началу нового учебного года. Тысячи детей будут получать знания в зданиях соответствующих всем современным стандартам. Сотрудники Госпожнадзора проверяют все: соблюдение основных требований к путям эвакуации, работоспособность автоматической пожарной сигнализации, исправность огнетушителей, внутреннего и наружного водопровода. Особое внимание специалисты уделяют состоянию пожарных выходов. Все пути не должны загромождаются, также необходимо чтобы двери эвакуационных выходов беспрепятственно открывались изнутри.

СЫНАРУ ТОРДОШЕВА, ИНСПЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО г. ГОРНО-АЛТАЙСКУ: «Инспекторами госпожнадзора тщательно проводятся неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности. В первую очередь смотрят на исправность пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, огнетушителями и наличие эвакуационных выходов».

Педагогический колледж прежде чем принять межведомственную комиссию существенно поменялся. По словам директора, в учебном заведении была проделана огромная работа. Побелка, покраска спортивных и актовых залов, кабинетов, коридоров. Обновлены кабинеты дошкольной педагогики, ИЗО и технологий. Все сделано с учетом всех стандартов нового поколения.

К новому учебному году подготовились и сами педагоги. Каждый уже прошел медицинский осмотр. По итогам проверки, сотрудниками госпожнадзора, нарушения в педагогическом колледже - не были выявлены. И в сентябре со студентами и преподавателями будут проведены обязательные беседы на тему противопожарной безопасности.

Кристина Бандура