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В Горно-Алтайске прошел XIV Международный Курултай сказителей

По традиции конкурсанты и гости радовали зрителей и жюри исполнением самых разных видов горлового пения. Среди участников фестиваля гости из соседних регионов и стран ближнего зарубежья. В этом году мероприятие посвящено Году экологии в России и 90-летию со дня рождения известного алтайского сказителя Николая Ялатова.

Из поколения в поколение кайчы передают древние мифы алтайской земли, героические сказания, а вместе с ними национальные духовные и нравственные ценности. Международный Курултай сказителей проводится ежегодно с целью сохранения этого древнейшего искусства.

Зрителям выпадает уникальный шанс насладиться выступлением мастеров и услышать начинающих юных исполнителей горлового пения

Торжественное открытие состоялось в Национальном театре. С приветственными словами к участникам и гостям Курултая сказителей обратились Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай РА Владимир Тюлентин, депутат Госдумы РФ Иван Белеков. Первый заместитель Председателя Правительства Наталья Екеева отметила то, что наряду с природным богатством мы гордимся и творческим наследием.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Мы стали первым регионом, который принял закон о нематериальном культурном наследии. В соответствии с ним сохраняем и развиваем исполнительское искусство, традиции и культуру. Проведения Курултая сказителей это одна из форм древнего сказительского искусства».

За достижения в области народного творчества в торжественной обстановке были вручены заслуженные награды. Обладателями Премии имени сказителя Алексея Калкина, учреждённой Главой Республики Алтай, стали член Союза писателей Республики Григорий Кергилов, артист фольклорного ансамбля «Учар» Василий Тельденов, преподаватель Колледжа культуры и искусства Манзур Тонов.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «Кай для алтайского народа не просто искусство, это неотъемлемая часть нашей истории, нашего образа жизни».

Курултай сказителей собрал более 40 исполнителей горлового пения (кай) из Республики Алтай, Хакасии, Горной Шории, Кыргызстана. Они приняли участие в конкурсных выступлениях, фестивальной и концертной программах.

ЧЫЛТЫС ТАННАГАШЕВА, ИСПОЛНИТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ШОРСКОГО НАРОДА: «Я сидела в зале и плакала. Это слезы радости. У Вас в Республике сохраняется традиция сказительская. Я бы хотела, чтобы и у нас в Горной Шории также было как у Вас».

Конкурс проходил по четырем номинациям: «Виды горлового пения», «Сказительское искусство», «Мастера сказительского искусства», «Гости Международного Курултая сказителей». Обладателем Гран- при стал Николай Сегерткишев. Все победители награждены дипломами и ценными подарками. Гала-концерт с участием мастеров горлового пения и финалистами курултая сказителей прошел на центральной площади Горно-Алтайска.

Марина Кулеева