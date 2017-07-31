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В Горно-Алтайске прошло празднование Дня ВМФ

Это гордость всей страны с боевыми традициями и героической биографией. В Горно-Алтайске прошло празднование Дня военно-морского флота России. В Парке Победы собрались как не только ветераны ВМФ, но и те, кому дороги цвета Андреевского флага.

У моряка нет трудного или легкого пути. Есть один путь - славный. Слова сказанные знаменитым русским адмиралом Павлом Нахимовым сегодня - девиз современников. Возле памятника военным морякам состоялся митинг, посвященный памяти героическому подвигу людей, для которых нет ничего ближе бескозырки и тельняшки.

В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, члены семей военнослужащих, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил. Этот праздник отмечают не только военные моряки, но и все, кто гордится флотом, кто ценит его героическое прошлое и верит в его будущее.

Наши ребята служили на Тихокоеанском, Северном, Черморском флотах. И не случайно Андреевский флаг - главный символ военно-морского флота - в этот день гордо реет в Парке Победы. На главной сцене звучали поздравления, а зрители смогли увидеть и услышать известных артистов региона. Была и общая фотосессия. На долгую память.

Торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ прошли по всей стране от Калининграда до Владивостока. И благодаря инициативе Союза моряков и морских пехотинцев РА он прошел и у нас. А впереди у общественной организации большая работа по оказанию помощи сослуживцам и работа с подрастающим поколением.



Владимир Виноградов