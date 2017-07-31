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Заседание консультативного совета по вопросам социально-экономического развития РА состоялось в правительстве региона

В нём принял участие советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

Заседание консультативного совета провёл глава РА Александр Бердников. Он представил собравшимся известного экономиста и политика Сергея Глазьева одного из тех, кто стоял у истоков новой экономической модели, которая создавалась после распада СССР. Открывая совещание Александр Бердников отметил, что экономика нашего региона развивается на основе так называемой ноосферной модели.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «По экологической безопасности мы традиционно занимаем высокие места в РФ, где оцениваются не только критерии данные нам богом, чистая вода, белоснежные горы, леса, но и состояние социальной сферы, мы строим десятки школ больниц, построили 8 районных больниц современного уровня, десятки школ и детских садов, сделали такие прорывные вещи как возрождение авиасообщения, серьёзная вещь- это газификация нашей столицы и прилегающих районов, сейчас мы идём уже в глубь республики».

Об экономическом и инвестиционном потенциале РА на заседании рассказала министр экономического развития и туризма Светлана Буйдышева, отметив что ноосферная модель развития для нашего региона является приоритетной. Сергей Глазьев в свою очередь рассказал собравшимся о социально - экономической политике РФ. После заседания, он поделился своими впечатлениями о Горном Алтае.

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ, СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: «Алтай произвёл на нас не просто сильное впечатление, мы видим здесь динамично развивающуюся экономику, видим здесь огромное конкурентное преимущество, которой не хватает, наверное, инвестиций, видим колоссальный социально - экономический потенциал, который не освоен и который даст нам важный фундамент для формирования всей евразийской идеологии, я думаю что Алтай стоит развивать в рамках концепции ноосферной модели развития которая здесь принята. Я сегодня удовлетворён, что Сергей Юревич сегодня являясь одним из лидеров современной экономической модели России с его богатейшим опытом, это известная личность в нашей стране, дал такую оценку нашему региону, мы развиваем ноосферную и зелёную экономику, солнечную генерацию, мы движемся правильно, у нас много работы, и сегодня мы получили экспертную оценку тех шагов, которые мы производим, я думаю что мы шли все эти годы абсолютно верной дорогой, и я думаю что благодаря поддержке таких людей мы будем двигаться в правильном направлении».

Как подчеркнул Сергей Глазьев - основой для социально - экономического развития РА должна стать грамотная инвестиционная политика и научно - технический потенциал.

Алексей Параев