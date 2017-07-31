10 сентября единый день голосования

В республике Алтай выборы состоятся в 9 муницпальных образованиях. В Горно-Алтайске и Усть-Коксинском районе выберут совет депутатов.
ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РА: «Каких-то серьёзных жалоб в избирком не поступало. Всё проходит в штатном режиме. Мы и в дальнейшем телезрителей будем информировать о процедуре и прохождении всех стадий выборов».
Напомним, после выборов депутатов в Горно-Алтайске и Усть-Коксинском районе из их числа будет выбран глава муниципального образования.