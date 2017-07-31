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10 сентября единый день голосования

В республике Алтай выборы состоятся в 9 муницпальных образованиях. В Горно-Алтайске и Усть-Коксинском районе выберут совет депутатов.

Кроме того, в 6 сельских поселениях: в Онгудае, Манжероке, Усть-Мунах, Ине, Курмач-Байголе и Чепоше, жители проголосуют за глав поселений. В столице региона списки кандидатов приняли от 8 политических партий. Процедура регистрации продлится до 4 августа, и после выборная компания вступит в активную фазу.

ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РА: «Каких-то серьёзных жалоб в избирком не поступало. Всё проходит в штатном режиме. Мы и в дальнейшем телезрителей будем информировать о процедуре и прохождении всех стадий выборов».

Напомним, после выборов депутатов в Горно-Алтайске и Усть-Коксинском районе из их числа будет выбран глава муниципального образования.