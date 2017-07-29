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В Горно-Алтайске прошел Международный форум «Мы – Меркиты»

Представители этого рода сегодня проживают в разных странах мира и регионах России. Именно поэтому РА стала уникальной площадкой, направленной на укрепление тесного взаимодействия меркитов и реализацию совместных перспективных идей и инициатив.

Первый Международный форум «Мы - меркиты» объединил 3 государства, 4 региона России. Всего более 100 участников. История меркитов богата и до сих пор полна тайн и загадок. Этническая принадлежность кочевых этносов Центральной Азии является предметом научного спора не только в тюрко-монгольских, но и окружающих Великую степь странах.

Казахстан, Монголия, Башкортостан, Калмыкия, Кемеровская область и хозяева форума - Республика Алтай. Все делегации выступили на форуме со своими результатами последних научных исследований: откуда пошел род меркитов, почему их предки оказались разбросанными по всей планете, как повлияло нашествие Чингизхана еще 800 лет назад на судьбы целых народов.

БАКЫТЖАН КАГБАТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДА "МЕРКИТ", РЕСПУБЛИКА МОНГОЛИЯ: «Сейчас, участвуя в курултае, узнали, что в каждой стране есть меркиты и мы рады, что нашли наших меркитов. Думаю, что дальше мы будем общаться и будем как родственники».

Бурятия, Китай, Турция, Киргизия, Туркменистан и даже Америка. По последним данным, меркиты проживают во многих странах мира. Поэтому задачи международного форума направлены на укрепление связей на основе общих языковых принципов, этногенетических и историко-культурных отношений меркитов.

КУАНГАН ЧУЛЕНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДА "МЕРКИТ", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: «Народ "меркит" очень трудолюбивый. Чистым своим трудом они добиваются успехов, выращивают свой скот, сохранили свой народ и были очень воинственным народом».

Знакомство, общение, реализация совместных перспективных идей, образовательных и культурных программ, а также бизнес-проектов. Например, в сфере сельского хозяйства. Идея проведения данного форума принадлежит известному предпринимателю в РА, представителю рода "меркит" Александру Кулакову. Цель одна - быть ближе к друг другу.

АЛЕКСАНДР КУЛАКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДА "МЕРКИТ", РУКОВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР I МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА "МЫ - МЕРКИТЫ": «Наш народ оказался в разных государствах, разных субъектах. И хотелось бы, чтоб их собрать, чтобы наши дети знали друг друга. Еще много меркитов есть, которых мы не знаем, которые нас не знают. Я думаю, эти первые такие наши собрания дадут толчок к дальнейшему развитию».

Содержательные дискуссии и интересные встречи. По итогам первого Международного форума "Мы - меркиты" создан постоянно действующий комитет из числа представителей каждой делегации. Принято решение о проведении форума один раз в два года, переписи меркитов по всему миру, а также о ежегодных встречах с культурными и спортивными программами.

Владимир Попошев