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Республику посетил депутат Государственной думы Сергей Шаргунов

В ходе визита встречи с депутатами, общественностью, активом КПРФ. Наш регион с рабочей поездкой посетил Депутат Государственной думы РФ Сергей Шаргунов, избранный в парламент по спискам КПРФ и представляющий в Думе Республику Алтай, Бурятию, Алтайский край и Туву.

На пресс-конференции с республиканскими СМИ депутат рассказал о своей депутатской деятельности, о темах публикаций и вопросах которые ему задают на встречах жители регионов. В Республике Алтай это прежде всего стоимость электроэнергии, услуг ЖКХ. Особое внимание депутат собирается уделить теме базового уровня окладов технического персонала работников сферы образования.

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: «Речь идет о базовом уровне окладов, об абсолютной разбалансировке по стране. Речь идет о деньгах технических работников, по сути, они ниже прожиточного минимума, надбавки не выплачиваются зачастую. В Республике Алтай некоторым удалось в суде добиться справедливости. Этот вопрос буду ставить на самом высоком уровне».

Местные депутаты КПРФ озвучили ряд запросов жителей республики. Они касались перебоев электричества в Джазаторе, Дома культуры в Алферово и еще целого ряды проблем. Журналисты республиканских СМИ обратились к депутату ГосДумы России с вопросами. Сергей Шаргунов высказал свою точку зрения насчет развития потребкооперации, «о введении курортного сбора» и об инициативе депутатов частично отменить нормы бесплатного багажа при авиаперелётах. Кроме того, в ходе встречи была также обсуждена тема сохранения Телецкого озера, отметив, что тут необходимо учитывать мнения экологов и местного населения.