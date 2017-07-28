Народная оценка качества

Региональное отделение Общероссийского народного фронта презентует новый проект. В поле зрения "фронтовиков" - поликлиники, детские сады, школы и социальные учреждения.
АНДРЕЙ ИЩЕНКО, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ в РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ РА: «Только не ленивый не поставит палку в здравоохранение. Казалось бы, все идет, начинает двигаться: специалисты, дополнительные услуги, но еще что-то не нравится. И поэтому этот проект возможно даст точечные, так скажем, направления для руководителя организации».
Теперь о качестве социальных объектов можно высказаться на специально разработанном сайте www.narocenka.ru. Замечания активисты ОНФ будут брать под свой контроль и добиваться их устранения. А примеры самых эффективных решений будут включаться в реестр наиболее успешных управленческих практик.