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Народная оценка качества

Региональное отделение Общероссийского народного фронта презентует новый проект. В поле зрения "фронтовиков" - поликлиники, детские сады, школы и социальные учреждения.

Мониторинг республиканских больниц показал, что, несмотря на большую работу со стороны Правительства республики: как по строительству новых объектов, так и по их оснащению, не всех жителей региона устраивает качество медицинского обслуживания.

АНДРЕЙ ИЩЕНКО, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ в РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ РА: «Только не ленивый не поставит палку в здравоохранение. Казалось бы, все идет, начинает двигаться: специалисты, дополнительные услуги, но еще что-то не нравится. И поэтому этот проект возможно даст точечные, так скажем, направления для руководителя организации».

Теперь о качестве социальных объектов можно высказаться на специально разработанном сайте www.narocenka.ru. Замечания активисты ОНФ будут брать под свой контроль и добиваться их устранения. А примеры самых эффективных решений будут включаться в реестр наиболее успешных управленческих практик.