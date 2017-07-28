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Делегация из республики приняла участие в работе общероссийского форума

Делегация РА приняла участие в работе общероссийского форума партии Единая Россия - «Городская среда», который прошел в Краснодаре. Его участники обсудили широкий спектр вопросов благоустройства дворовых территорий, парков и общественных пространств больших и малых городах нашей страны.

Форум «Городская среда» собрал в Краснодаре более тысячи представителей партии Единая Россия из всех регионов страны. Делегацию Республики Алтай возглавил председатель Госсобрания – Эл Курултай, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Тюлентин.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГС-ЭК РА, СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ": «Эти проекты являются реализацией программы партии «Единая Россия», которые успешно выполняются в РА, и очень важно, что при реализации проектов каждый житель может участвовать и внести свою лепту».

Начался форум с работы дискуссионных площадок. Их результаты участники обсудили на пленарном заседании с участием председателя «Единой России», премьер-министром нашей страны Дмитрием Медведевым. Первый вице-мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова приняла на форуме участие в работе дискуссионной площадки, посвящённой специфике созданию комфортной среды в малых городах России.

ОЛЬГА САФРОНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. ГОРНО – АЛТАЙСКА: «Очень много информации полезной почерпнула, ну а самое главное в пленарном заседании Дмитрий Медведев заверил нас, что финансирование этой программы продолжится».

В работе площадки «Городские общественные пространства» принял участие депутат ГС-ЭК и координатор партийного проекта «Городская Среда» Герман Чепкин. Речь на ней шла о вовлечении жителей и представителей бизнеса в реализацию проектов городского благоустройства, а также о проблемах с кадрами.

ГЕРМАН ЧЕПКИН, ДЕПУТАТ ГС-ЭК, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ГОРОДСКАЯ СРЕДА" в РА: «Вопросы, которые актуальны для всех, к примеру, нехватка архитекторов, которые по стандартам могли бы сделать и самих стандартов, как таковых, тоже нет, их нужно тоже разрабатывать и их внедрять».

Выступая на форуме председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что им уже дано поручение о финансировании программы «Городская среда» на 2018 год и включения соответствующих расходов в трехлетний бюджет. Что касается Горно-Алтайска, то работы по благоустройству 5 придомовых территорий, созданию нового парка для горожан и возведению современной спортивной площадки в рамках программы начнутся уже в начале августа.

Алексей Параев