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С 1 сентября старшеклассники школы № 1 и № 9 будут учиться в новых зданиях

Вопросы социально-экономического характера на первом плане. В правительстве региона состоялось очередное заседание кабинета министров под председательством главы РА Александра Бердникова. Среди основных тем: вопросы здравоохранения, образования и работа с населением на местах.

Открывая заседание Александр Бердников поделился своими впечатлениями от рабочих поездок в Улаганский и Турачакский районы. Встречи с жителями стали чуть ли не основными моментами командировок. Даже в самых отдаленных селах, таких как Коо и Балыкча, руководитель субъекта принял меры по решению первоочередных и жизненно важных вопросов: по снабжению электроэнергией, расчистке дорог в зимнее время, будет приобретен бульдозер, и многое другое. Да, в масштабах республики этим проблемы, может быть, не велики, но для жителей Чулышманской долины дорогого стоит. На заседании глава дал указание: каждый член правительства, от заместителей председателя до министров и руководителей комитетов, раз в месяц обязаны выезжать в районы и встречаться с населением.

На заседании глава региона поднял вопрос по срокам завершения реконструкции очистных сооружений в Горно-Алтайске. Работы проводятся с декабря 2016 года и близки к завершению. Их цель - ликвидировать неприятный запах, приносящий большие неудобства жителям близлежащих домов.

Как сообщила Ольга Сафронова, инженерный объект фактически готов, вопрос стоит в установке насосов. В первоначальный проект внесены изменения с целью увеличения их мощности.

По заверениям первого вице-мэра установка и монтаж новых агрегатов полностью завершится в середине августа.

Следующее направление - образование. На контроле сменность в образовательных учреждениях. Так с 1 сентября, в рамках указа президента о ликвидации двухсменного образовательного процесса, старшеклассники первой и девятой городских школ будут учиться в новых зданиях. Два корпуса, один из которых - здание Аграрного колледжа, им предоставляет Горно-Алтайский Госуниверситет. Сейчас там ведутся ремонтные работы».

МИХАИЛ МАРГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Все в плановом режиме, график работ до 1 сентября все будет выполнено. Сейчас заключены контракты на поставку новой мебели. 25 августа поставки будут завершены, и дети зайдут в школу».

Александр Бердников также отметил, что на капитальный ремонт здания 9 школы из резервного фонда Президента России было выделено более 22 млн рублей, и призвал своевременно освоить эти средства.

Кроме того, отметил глава республики, необходимо ускорить работы по строительству и реконструкции медицинских учреждений, на которые выделены средства из республиканского бюджета – это вторая очередь Майминской ЦРБ, здание скорой помощи, ФАПы в селах Карасук, Подгорное, Усть-Муны, офисы врачей общей практики.

Далее в рамках повестки представители министерств и ведомств доложили о ряде поправок, вносимых в положения о собственных структурах в целях приведения их в соответствии с федеральными требованиями в части противодействия терроризму и экстремизму.

Владимир Виноградов