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Депутат Государственной Думы посетил детский лагерь

В рамках проектов по благоустройству республиканской столицы. Депутат ГД РФ Родион Букачаков посетил ряд городских площадок, подлежащих модернизации, в том числе место где будет разбит Парк Семьи. Ну а начался этот день с открытия третьей смены детского оздоровительного лагеря Космос.

Чтобы всем ребятам было веселей. Каждая из трёх смен в лагере Космос - тематическая. К примеру, третья смена, открытие которой прошло сегодня, носит название «Морские приключения». В гости к ребятам в этот день пришли представители гор. администрации и, находящийся в рамках депутатской недели в РА, Родион Букачаков.

РОДИОН БУКАЧАКОВ, ДЕПУТАТ ГД РФ: «Государство сейчас очень большое внимание уделяет именно оздоровительному отдыху детей, для этих целей и в коридорах Госдумы был принят ряд документов, позволяющих провести кампанию на высоком уровне, конечно, основная нагрузка ложиться на местные органы власти, им это всё претворять в жизнь. Горно-Алтайск создал для детей такие хорошие условия, в центре города, и вот она природа».

Также в этот день Родион Букачаков посетил площадку, на которой в рамках проекта партии Единая Россия «Городская среда» вскоре появится новое место отдыха для горожан. Его рабочее название «Парк семьи». Он будет разбит на набережной реки Майма в районе Мебельной. В рамках этой же программы в Горно-Алтайске будут реконструированы несколько придомовых территорий, а в районе мелиорации появится современная спортивная площадка.

ЮРИЙ НЕЧАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ г. ГОРНО – АЛТАЙСКА: «Выделено более 45 млн рублей на благоустройство города, как мы это называем городская среда, на эти деньги появится парк, также отремонтируем 5 придомовых территорий, замечательно что в этом принимают участие сами жители Горно-Алтайска.

Кроме того у Партии Единая Россия в арсенале ещё несколько подобных работающих программ финансовой поддержки регионов.

РОДИОН БУКАЧАКОВ, ДЕПУТАТ ГД РФ: «Укрепление материально технической базы наших сельских ДК, кап. ремонт и строительство спортзалов в сельских школах, обеспечение школ автобусами и обновления парка машин скорой помощи».

Добавим, что проект Городская среда рассчитан на 5 лет, поэтому уже в следующем году в него попадут новые территории Горно-Алтайска требующие благоустройства.

Алексей Параев