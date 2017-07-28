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В Горно-Алтайске прошел молодежный конвент

Укрепление мира и согласия между народами. В Горно-Алтайске прошел молодежный конвент по вопросам межнационального взаимодействия. Мероприятие дает возможность для общения представителей молодого поколения, власти, творческой и бизнес-элиты.

В рамках встречи: круглый стол, мастер-класс, практикум-семинар, а также презентация всероссийского конкурса.

Будущее страны за молодыми людьми. Как правило, именно эта категория населения - самая активная. И важно направить их энергию в нужное русло. С этой целью и была создана Молодежная ассамблея народов России "Мы-Россияне". Официально - с 2010 года, а фактически уже 17 лет общественная организация проводит различные мероприятия и проекты по гармонизации межнациональных отношений в стране. А в этом году открылся специализированный ресурсный центр, в связи с этим молодежные конвенты с приглашением экспертной группы проводятся по всей стране.

ДИНА ГРОМАТИКОПОЛО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ "МЫ-РОССИЯНЕ ": «Молодежный конвент направлен на то, чтобы дать методическую, информационную и экспертную поддержку для всех те, кто сегодня собрался в сфере межнациональных отношений для того, чтобы укреплялась общегражданская идентичность, о которой говорит В.В. Путин, направление, которое очень сейчас актуально в нашей стране».

Выявить точки роста, получить ожидаемые всходы и, в конечном итоги, богатый урожай. В этом, по словам экспертов, и заключается цель общей работы: как представителей молодежи, власти, творчества и бизнеса. Тот случай, когда один день дает дальнейшую установку. Конференция в республике проходит уже в третий раз.

Как отмечено на встрече, не все регионы с воодушевлением относятся к проведению конвента. Наш регион - не в их числе. Республика Алтай - многонациональная, кому как не нашей молодежи делиться секретами во время круглого стола по вопросам укрепления мира и согласия между народами.

АНДРЕЙ ХУДОЛЕЕВ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ по ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТА при ПРЕЗИДЕНТЕ РФ по МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ: «Я еще хочу поблагодарить правительство РА за поддержку в проведении мероприятия. Республика - она не сама по себе, она в Сибирском округе, и есть предложение у нас с соседними территориями организовать такие мероприятия. Понимание того, что нужно объединять усилия, это сильно экономит ресурсы и дает другие перспективы, это очень важно».

Во время практической части конвента: мастер-класс, дискуссионная площадка и практикум-семинар. Кроме того, был презентован всероссийский конкурс "Молодежь России: история и современность", на лучшую практику в сфере межнациональных отношений, где победители получат поддержку на реализацию своего проекта.

Олеся Овсянкина