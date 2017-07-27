НОВОСТИ

В республике проходит чемпионат по пожарно-спасательному спорту

На одной площадке профессионалы огнеборцы и юные пожарные. В Горно-Алтайске и Майме проходит второй чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Участники - личный состав федеральных и республиканских пожарно-спасательных частей, а также команд добровольных юных пожарных.

Пожарная эстафета, преодоление стометровой полосы и подъём по штурмовой лестнице на учебную башню. Каждый из видов многоборья связан с выполнением упражнений, содержащих реальные элементы боевой подготовки пожарных и применяемых в практике тушения пожаров. Стоит отметить, что технические средства, используемые спортсменами, взяты из настоящего арсенала пожарно-технического вооружения.

На одной площадке - профессионалы и юные пожарные. Возраст последних от 12 до 15 лет. Критерии оценок свои для каждой категории выступающих, но все участники бок о бок преодолевают сложные испытания.

Всего в соревнованиях принимают участие порядка 100 человек. Юноши и девушки в двух возрастных группах и мужчины. Сил и энергии на каждый этап уходит немало. Но помогают и ежедневные тренировки, и коллеги по цеху, сидящие на трибунах. А после таких испытаний, говорят пожарные, не страшны ни огонь, ни высота, ни время, которого в реальности так не хватает.

Иван Яськов