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Не все места подходят для купания

Вода - безопасная территория. Акция с таким названием проходит на всей территории региона. Сотрудники МЧС вместе с представителями местных властей проводят рейды в местах, не оборудованных для купания.

Купающихся детей на реке Майма в городе много. Далеко не каждый из них знает, что это место для купания не подходит, да и вообще, что есть такие специальные места. Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы и раздают ребятам листовки. Как минимум, эти мальчишки уже будет знать, что купаться в неположенном месте опасно для жизни. В Горно-Алтайске есть всего один пляж, соответствующий всем требованиям.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, и.о. НАЧАЛЬНИКА МКУ ПО ДЕЛАМ ГО ЧС и ЕДИННОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Распоряжением первого заместителя главы администрации Горно-Алтайска установлено место для купания людей в воде: пляж в урочище Еланда, который отвечает всем требованиям МЧС России».

В целом по региону среди населения проходит разъяснительная работа о правилах безопасности поведения на водоёмах в летний период. В оздоровительных лагерях специалисты проводят тематические занятия с детьми о правилах купания и демонстрируют приёмы оказания первой помощи утопающим и при других экстремальных ситуациях.

СВЕТЛАНА ЛЯШКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ по РА: «Всё это существенно помогает снизить количество происшествий. Так, например, в прошлом году по всему СФО количество происшествий на 70% именно благодаря этой акции. Поэтому мероприятия в рамках этой акции будут продолжаться до окончания купального сезона».

В не оборудованных местах отдыха будут организованны временные мобильные спасательные посты. Для мониторинга обстановки, выявления нарушителей безопасного поведения и оказания помощи планируется применение беспилотных летательных аппаратов. Сотрудники МЧС призывает соблюдать правила безопасности у воды и не оставлять детей без присмотра. Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на родителях и педагогах.

Иван Яськов