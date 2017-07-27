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Нововведения налогового законодательства

С 1 июля вступили в силу изменения по налогу на добавленную стоимость. Теперь у получателей субсидированной помощи, независимо от источника ее получения, возникла обязанность восстановления НДС.

Без поддержки хозяйствующих субъектов невозможно развитие экономики. Субсидии на возмещение затрат по оплате товаров, работ или услуг предоставляются как региональным, так и муниципальным бюджетом. И если ранее получатели такой финансовой помощи восстанавливать "входной" налог на добавленную стоимость были не обязаны, то с 1 июля этого года ситуация поменялась. Теперь НДС, принятый ранее к вычету, необходимо восстанавливать, причем независимо от источника получения субсидии.

ЕВГЕНИЯ КУРСАЕВА, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР УФНС РОССИИ по РА: «Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету в том налоговом периоде, в котором получены суммы предоставляемых субсидий».

Прежние правила предусматривали восстановление налога на добавленную стоимость только в том случае, если субсидирование предоставлялось за счет федерального бюджета. Также с 1 июля произошли изменения и по части порядка заполнения счет-фактур.

ЕВГЕНИЯ КУРСАЕВА, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР УФНС РОССИИ по РА: «Теперь в счет-фактуре в обязательном порядке необходимо указывать идентификатор государственного контракта, договора или соглашения, если они заключены. Для этого в документе предусмотрена новая строка № 8. В нее нужно внести идентификатор госконтракта на выполнение работ, оказание услуг или поставку товара, а также договора или соглашения о субсидиях, инвестициях из бюджета, или взносах в уставный капитал. Аналогичное изменение внесено и в форму корректировочного счета-фактуры».

Для помощи налогоплательщикам на сайте Федеральной Налоговой Службы работают специальные сервисы: "Проверка корректности заполнения счет-фактур" и "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента", а также опубликованы "Примеры отражения записей по счет-фактурам в книге покупок и продаж с указанием кодов видов операций". Здесь рассмотрены различные виды хозяйственных операций и описан алгоритм отражения необходимых операций.

Олеся Овсянкина