НОВОСТИ

В республике создана Алтайская музейная академия

Соответствующее соглашение было подписано в Горно-Алтайске между министерством культуры РА и директором Ассоциации музеев Амстердама. Сейчас подобные центры действуют в нескольких странах мира, алтайская академия стала седьмой.

Обучать специалистов музейному делу в условиях современного мира - вот основная задача таких центров, инициатором создания которых выступил два года назад директор ассоциации музеев Амстердама, господин Бьорн Стенверс. Накануне он лично присутствовал на подписании соглашения о создании алтайской академии, которая прошла в национальном музее им. Анохина. Сейчас подобные центры успешно действуют в таких странах как Нидерланды, Сингапур и Китай. Алтайская академия стала третьей подобной организацией в России.

БЬОРН СТЕНВЕРС, ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ МУЗЕЕВ АМСТЕРДАМА: «Самое первое дело — это, конечно же, тренировать и обучать персонал музеев. Также это касается и других бизнесов, например, в сфере туризма: это аэропорты, гостиницы, которые могут также подтягивать до своего уровня и обучать работников музеев всего Алтая».

Главный принцип работы музейных академий - это открытость в получении знаний и тесное взаимодействие сферы культуры и бизнеса. Учиться обслуживать клиентов, что называется, по высшему разряду, чтобы к тебе захотели вернуться. Этот принцип, как нельзя, актуален для РА, где туризм в приоритете.

РИММА ЕРКИНОВА, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ им. А.В. АНОХИНА: «Главная цель, задача академии - это сотрудничество, обучение подрастающего поколения. У нас сегодня в ГАГУ есть кафедра, где проходят подготовку музейные работники к тому же в связи с развитием туризма в РА открывается огромное количество музеев, центров музейных, и все эти люди, которые занимаются сохранением природно-культурного наследия, мы теперь объединены».

Предполагается, что в рамках работы академии с лекциями и мастер-классами в РА будут приглашаться сотрудники музеев, учёные, а также представители турбизнеса как из России, так и других стран, в частности Нидерландов - одного из мировых центров музейного дела, которое не только просвещает людей, но и при грамотном подходе может приносить неплохой доход.

Алексей Параев