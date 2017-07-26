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В Республике Алтай введен особый противопожарный режим

Глава Республики Алтай Александр Бердников подписал соответствующее распоряжение. На момент начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 47 лесных пожаров на общей площади 715 га.

На сегодняшний день очагов лесных возгораний в регионе нет. Между тем, на период действия режима введены ограничения пребывания граждан в лесах, запрещено разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, отжиг сухой травы. Запланировано патрулирование лесных насаждений. Организована работа по очистке территорий, прилегающих к лесам. В период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры на дачных участках, в жилом секторе, местах отдыха, сжигать мусор и сухую растительность. Нарушителям грозят штрафы от двух до пятисот тысяч рублей.