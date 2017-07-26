Глава Республики Алтай Александр Бердников подписал соответствующее распоряжение. На момент начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 47 лесных пожаров на общей площади 715 га.
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В Республике Алтай введен особый противопожарный режим
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Июль 2017
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