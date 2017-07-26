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На строительство школы в Турачаке выделено 360 млн рублей

Глава республики проконтролировал ход работ по строительству Турачакской средней школы. Уже к 1 сентября корпус Б готов принять учащихся начальных классов.

Это уже новое здание Турачакской школы - корпус Б. Глава региона контролирует ход работ. 1 сентября здесь ждут учащихся начальных классов. Работы в новом корпусе идут по всем фронтам: отделка помещений, покраска, укладка кафеля, монтаж электропроводки, санузлов, батарей отопления. Все на завершающем этапе. Параллельно на площадке устанавливают бордюры и ограждения. Техника не останавливается ни на минуту, сдать первую очередь необходимо к началу учебного года. По проекту трехэтажное общеобразовательное учреждение райцентра состоит из двух корпусов, спортзала, перехода между зданиями, модульной котельной. Инженерная инфраструктура готова, включая водонапорную башню. Для того, чтобы решить вопрос финансирования реконструкции школы в Турачаке, понадобилась не одна встреча на самом высоком уровне. Глава Республики Алтай Александр Бердников обратился с просьбой о помощи к председателю правительства России Дмитрию Медведеву еще в декабре 2015 года и получил поддержку. Но вопросы столь крупного финансирования не решаются автоматически. Понадобились дополнительные встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком, министром образования и науки Ольгой Васильевой, министром финансов России Антоном Силуановым.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Мы строили за счет местного бюджета, за счет средств подрядчика. Надо отдать ему слова благодарности. Все делается качественно, в сроки. Небольшая кредиторская задолженность. На последней встрече неделю назад с министром Силуановым поставлена последняя точка, при изменении бюджета в сентябре 2017 года будут выделены в полном объеме деньги - 330 млн рублей на этот объект. На сегодня кредиторка 30 млн задолженность, мы ее в принципе погасили.

Старое здание школы на 640 мест, построенное в 1969 году, в октябре 2015-го было признано аварийным. По оценкам специалистов, причиной такой ситуации стало землетрясение 2003-го. Школьники вынуждены заниматься в приспособленных помещениях. В целях дальнейшей эксплуатации принято решение о реконструкции объекта. В настоящее время внесены элементы сейсмоусиления. По заверениям застройщика очередной корпус полностью примет учащихся к 1 сентября 2018-го.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Таким образом, основная проблема в Турачаке будет снята. Что нужно людям? Больница? Она есть, новая. И новая школа, это тоже здесь будет. Что касается органов власти, будут решены. Мы к этому много прилагали усилий. Я приношу извинения и родителям и учащимся, что они вот в таких условиях. Но нужно немножко потерпеть. Говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло».

Всего в Турачакской средней школе обучаются 1040 детей. И для трети из них уже в текущем учебном году раскроет свои двери корпус Б. А через год проблема будет полностью снята. Учебное заведение перейдет на обучение в одну смену.

Владимир Виноградов