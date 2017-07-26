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Газификация республики продолжается

В этом году подводящие газопроводы будут построены к домам Манжерока и Рыбалки. Компания Газпром до 2020 года инвестирует почти 3,5 млрд рублей на строительство объектов газоснабжения Республики Алтай. Соответствующий договор достигнут между Александром Бердниковым и Алексеем Миллером.

Быстрые темпы перехода на голубое топливо в Республики Алтай выгодно отличают наш регион от других субъектов страны. Если утверждённый план-график до 2020 года будет выполнен в полном объеме, а оснований сомневаться в обратном нет, в Сибири по объему газификации мы уступим лишь Омской области. Только в прошлом году в Горном Алтае введено 52 км сетей газоснабжения, модернизированы 13 котельных, газифицировано 434 домовладения. Продолжается работа и сейчас. И не только по жилым домам: более 200 автомобилей переведено на метан, порядка тысячи - на пропан. Все работы должны быть выполнены до 30 сентября, чтобы в октябре-ноябре начать массовое подключение в Горно-Алтайске и Майме.

Как отметил на совещании в Правительстве министр регионального развития Николай Кондратьев, для выполнения этих обязательств из республиканского бюджета дополнительно выделено 13 млн рублей. Всего же за последние 10 лет в газификацию вложено 6 млрд, львиная доля этих средств - от "Газпрома". Весной этого года между главой республики Александром Бердниковым и председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером достигнута договоренность: до 2020 года кампания инвестирует еще порядка 3,5 млрд.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Это очень серьезные деньги. Это больше, чем Алтайскому краю и соседней области вместе взятым. Мы идем уже в села Манжерок, Кызыл-Озек, Рыбалка, Соузга и дальше проектируем, заканчиваем проектирование до Чемала. Представляете, газ в Чепоше, Узнезе. Это другой уровень жизни. Мы сейчас приступаем к строительству, не мы, а Газпром по нашей просьбе, мы не можем наполнить трубу до Чемала, создать рабочее давление. Ветки с Алтайского края сюда в район Манжерока, чтобы газ подать сюда и подать рабочее давление для использования потребителями. Тоже все вопросы эти решаются».

В этом году планируется ввести в эксплуатацию подводящие газопроводы в Манжероке и Рыбалке, завершить работы - в районе улицы Космонавтов в Горно-Алтайске и начать строительство в Кызыл-Озеке, а также в трех микрорайонах республиканской столицы: это районы улиц Плодовоягодной, Маяковского и Шукшина. А до 2020 года на газ перейдут уже 7 с половиной тысяч домов и 10 котельных. Также голубое топливо придет в 22 населенных пункта: от Маймы до Чемала.

Олеся Овсянкина