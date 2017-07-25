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Сегодня профессиональный праздник у сотрудников следственных органов

День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Это праздник сотрудников всех следственных подразделений - МВД, ФСБ, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Следственного комитета. Праздник ежегодный и, в то же время, молодой, так как, именно 25 июля он начал отмечаться всего три года назад, в 2014-ом.

За 6 лет работы сотрудниками следственного управления по Республике Алтай рассмотрено порядка 15 тыс сообщений о преступлениях, расследовано свыше 3000 уголовных дел различной категории. Сынару Кыйматова работает в комитете не первый день и уже вкусила все трудности будущей профессии, поэтому четко осознавала, какая ответственность ляжет на ее хрупкие плечи.

Как показывают будни и практика, молодые специалисты трудятся в том же режиме, что и их старшие коллеги. Но под их пристальным контролем. Опытные наставники из отдела криминалистики - это их надежная опора. Коллектив следователей небольшой. Однако все профессионалы, Ирина Микшина, например, за три года уже успела расследовать порядка ста дел.

ИРИНА МИКШИНА, СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ СУСК РФ по РА: «Официально рабочий день начинается с 9 утра, но всегда стараешься прийти пораньше, чтобы успеть сделать как можно больше. Обычно мы идем домой после 20 часов, ну плюс еще есть круглосуточные дежурства, когда ты отвечаешь за весь город и, по необходимости, выезжаешь на место происшествия».

Самый опытный следователь отдела Павел Машков. Его стаж 8 лет. Говорит, это целая жизнь. А на вопрос чего больше боится в профессии: риска или бумажной работы, которой кстати, очень много, отвечает, что бумажная волокита - самое страшное. Протоколы, осмотры мест преступления, все это нужно описать. Однако отмечает, что даже здесь нельзя допустить ошибки и учит своих молодых коллег, что к любому документу нужно относиться добросовестно. В праздник - торжественное мероприятие. Здесь подводят итоги работы. И по словам руководителя, управление работало достаточно результативно, с высокой нагрузкой, тесно сотрудничая с правоохранительными ведомствами и республиканскими органами власти.

ИГОРЬ ТУРУТИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СУСК РФ по РА: «За 6 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 2283 преступления. Сократилось количество убийств: 10 против 14».

5 следователей и руководитель. Отдел не большой, однако все преступления совершенные на территории республики Алтай расследуются ими, и, как показывает практика, весьма успешно.

Кристина Бандура