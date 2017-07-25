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В Горно-Алтайске стартовал автопробег инвалидов-колясочников

Она заражают своим оптимизмом и жаждой приключений. Уйти в себя, замкнуться и оторваться от всего окружающего - это не про них. У каждого участника - своя группа поддержки. Кто-то к предстоящему недельному путешествию относится спокойно, а кто-то волнуется, как, например, Алена Бабушкина. Девушка впервые решилась на такой шаг, но уже с нетерпением ждет старта автопробега.

АЛЕНА БАБУШКИНА, УЧАСТНИЦА АВТОПРОБЕГА: «С огромным желанием. Очень сильно этого ждала. Собиралась, всю ночь не спала, потому что такой адреналин внутри, и это в первый раз. И то, что так надолго, на неделю целую выезжаем».

Автопробег проводится под лозунгом "Свобода без границ". Горно-Алтайск, Шебалино, Онгудай, Акташ и Кош-Агач. Остановки - не для отдыха. Будут и встречи, и концерты, где "автогонщики" выступят уже в роли артистов.

Из Горно-Алтайска свой путь начинают 6 участников, на финише их будет уже 40. По пути следования к колонне будут присоединяться все желающие. Как правило, в каждом селе очень тепло встречают участников местное население, а при необходимости, предлагает свою помощь. Инициаторами автопробега выступили сами инвалиды-колясочники.

АДАР СУМИН, МИНИСТР ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ и ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РА: «Это хорошая инициатива, и, конечно же, мы не можем такие инициативы не поддерживать, мы будем обязательно поддерживать. И спасибо большое Андрею Николаевичу Ялбакову, который откликнулся на это предложение самих колясочников. Сказал: «Чем смогу, тем помогу». И на сегодня большую часть расходов взял он на свои плечи».

Завершится автопробег в эту субботу. Вырученные с благотворительных концертов средства пойдут на помощь семьям с детьми-инвалидами, а именно на школьные принадлежности к новому учебному году.

Олеся Овсянкина