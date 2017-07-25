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Итоги рейда по больницам республики

Народная оценка качества. В региональном отделении общероссийского народного фронта, подвели итоги мониторинга работы районных поликлиник РА. Представители рабочей группы посетили пять центральных районных больниц, проводя опросы пациентов на предмет качества предоставляемых им медицинских услуг.

Качество медицинских услуг как показатель социального благополучия. Турачак, Майма, Чемал, Чоя и Усть-Кокса. Центральные больницы этих райцентров посетили члены рабочей группы регионального штаба общероссийского народного фронта. Итоги мониторинга подвели в формате круглого стола.

СЕРГЕЙ ДЕНЧИК, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ИСПОЛКОМА ОНФ РА: «В данном случае мы не проверяли, как работают врачи, как происходит лечебный процесс, нас интересовало мнение людей, как люди относятся к тем или иным проблемам».

Не только увидеть всё своими глазами, но и узнать у пациентов, насколько они удовлетворены качеством медицинских услуг. Руководство Майминской ЦРБ не скрывает, что проблемы есть, главная - это теснота старого здания поликлиники, очереди и бесконечные хождения по кабинетам, конечно же, не радуют пациентов.

Основные проблемы, о которых говорили пациенты - это нехватка узких специалистов в районах и, соответственно, большие очереди на приём к ним. Также поступали жалобы на невнимание, а порой, и хамство со стороны медперсонала.

АНДРЕЙ ИЩЕНКО, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РА: «Вот такие моменты, на которые указывают непосредственно, и это играет немаловажную роль, впечатление от нашего здравоохранения».

Вместе с тем, участники рабочей группы отметили, что в плане оснащения поликлиник проводится большая работа, практически во всех районах введены в эксплуатацию новые здания больниц. Представители министерства здравоохранения пообещали, что по всем фактам некачественного предоставления мед. услуг будут приняты соответствующие меры.

Алексей Параев