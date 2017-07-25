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С начала года мошенники украли у жителей республики 2,5 млн рублей

В республике Алтай отмечается рост киберпреступности. Только за первое полугодие в регионе зарегистрировано 134 факта мошенничества. В том числе, через интернет, мобильную связь и с использованием банковских карт. Жители региона попадают в ловушки злоумышленников практически ежедневно.

Ваша дочь в беде, срочно переведите деньги. На телефон 64-летней жительницы Горно-Алтайска позвонила якобы ее дочь, которая испуганно сообщила, что попала в беду. Далее трубку она передала мужчине, который представившись следователем, сообщил, что у девушки крупные неприятности. Повздорив со своим коллегой по работе, она в пылу ссоры толкнула мужчину, он упал и при падении ударился головой. Далее лжеследователь сообщил, что есть возможность за деньги уладить вопрос об избежание уголовной ответственности, на что женщина, не задумываясь, согласилась.

Через банкомат она перевела на счет мошенников 15 тысяч рублей. После этого она позвонила своей дочери, от которой узнала, что с ней все в порядке. Пенсионерка поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

С каждым годом любители легкой наживы совершенствуют свои навыки и ищут все более изощренные пути выманивания денег. Телефонные аферисты и обман в интернете, связанный с покупкой или продажей товара, стали самыми распространенными преступлениями в Республике Алтай, связанными с мошенничеством. За прошедшие полгода сумма причиненного гражданам ущерба составила более 2,5 миллионов рублей. Сотрудники полиции призывают граждан быть более бдительными и проверять любую информацию, которая вызывает сомнения.

Иван Яськов