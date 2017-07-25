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В Усть-Кане прошла спартакиада пожилых граждан

Около 200 участников из 10 муниципальных образований. На этот раз площадкой республиканской спартакиады для граждан пожилого возраста стал Усть-Канский район. Организаторы спартакиады министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.

Открытие спортивного праздника состоялось на стадионе «Чарас». Команды прошлись перед гостями и зрителями в торжественном шествии. Их приветствовали члены правительства и судьи соревнований.

МИХАИЛ МАРГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Спасибо вам, что сохраняете активную позицию, занимаетесь спортом, помогаете обучать молодежь. Сегодня в РА делается многое. Строим спортзалы, стадионы. Несколько недель назад заключили соглашение о строительстве летней арены в Майме».

Соревнования проходили по 6 видам спорта. На стадионе «Чарас» в Усть-Кане прошла эстафета. Бегуны продемонстрировали отличную физическую форму и хорошую скорость. В результате, в этом виде лидировала команда Горно-Алтайска.

Далее в спортивных залах Усть-Канской общеобразовательной школы им. Ч.К. Кыдрашева прошли состязания по дартсу и настольному теннису. Желающие показать свою меткость также не подвели свои команды и набрали победные очки. Первое место у майминской команды. В теннисе вновь лучшими стали горно-алтайцы.

Во второй день участники разделились на команды и разъехались по спортивным площадкам.

В с. Яконур собрались любители городошного спорта. Зрители и болельщики активно поддерживали своих игроков. В итоге, больше всего очков у команды Усть-Кана. Хорошую игру показал самый опытный игрок из Маймы.

В это же время в стенах Усть-Канской школы шли турниры по шахматам. Среди участников были как начинающие игроки, так и уже опытные шахматисты. В этих состязаниях лидерство было также у городской команды. В итоге соревнований общекомандное первое место у Горно-Алтайска. Вторыми стали усть-канцы и тройку лидеров замкнула команда Усть-Коксинского района. Всем победителям и призерам достались кубки, медали, грамоты и памятные подарки.

Марина Кулеева