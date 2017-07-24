НОВОСТИ

Национальный музей готовится к юбилею

100-летний день рождения будет отмечаться в следующем году, однако уже сейчас идет активная подготовка к знаменательной дате. В музее работает известный фотограф из Москвы Андрей Клюев, который делает снимки для юбилейного каталога.

Любовь Андрея Клюева к Горному Алтаю родилась сразу, еще в 90-х, когда фотограф приезжал в республику сначала, как турист, а уже теперь, как друг.

АНДРЕЙ КЛЮЕВ, ФОТОГРАФ, ЧЛЕН СОЮЗА ФОТОХУДОЖНИКОВ РОССИИ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ: «Одной из первых моих фундаментальных работ был альбом "Алтай - наследие культуры", это 2005 год. В этом альбоме, что было очень приятно и радостно, было издано около 90% материалов по культуре алтайских народов первой публикации, эти материалы всегда лежали в архивах, фондах».

Сейчас фотохудожник работает над созданием юбилейного каталога музейных коллекций. В него войдут около 100 фотографий: как предметы старины, так и изделия современных мастеров. Материал предоставляют работники архива, а дальше - кропотливая часть подготовки к съемкам, где важна каждая деталь: расположение предмета, фон и свет. Кроме выпуска каталога к вековому юбилею запланированы и другие мероприятия. Одно из них - научно-практическая конференция по вопросам защиты и сохранения окружающей природы и культурного наследия.

РИММА ЕРКИНОВА, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ им. А.В. АНОХИНА: «Сегодня культурное наследие выступает, как устойчивый фактор развития всех регионов. Внутри этого вопроса есть много таких вопросов, как традиционное природопользование, тоже очень актуально для нас, музейный маркетинг актуально и вообще, как у нас развивается этнографический туризм».

Также будут организованы выставки с участием крупнейшего этнографического музея в Санкт-Петербурге, а также изделий из Эрмитажа. Кроме того, в настоящее время начались съемки документального фильма о столетней истории развития национального музея.

Олеся Овсянкина