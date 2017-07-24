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В Тыве прошел Международный фестиваль музыки и веры

«Устуу-Хурээ-2017». На три дня поляна близ города Чадан стала музыкальной столицей Тывы. Около 300 музыкантов со всей России радовали своим творчеством многочисленных зрителей. Фестиваль объединил представителей разных национальностей, вероисповеданий, профессий и возрастов.

Этот фестиваль, не уступающий по своему размаху нашему Эл - Ойыну, ежегодно проводится близ города Чадан. Это место было выбрано не случайно. Здесь когда то находился самый крупный храм Тувы. В 1937 году всех буддийских священников репрессировали, а храм разрушили. Со временем традиции возродили, а строение возвели заново. Фестиваль «Устуу-Хурээ» проводится с 1999 года, и собирает на сцене сотни музыкантов всех жанров и направлений, со всей России и зарубежных стран.

В рамках фестиваля состоялся и традиционный тувинский праздник "Наадым", на котором очень красочно и ярко чествуют чабанов и вообще работников сельского хозяйства.

ДЖАМИЛЯ МОНДУС, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ДЗУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА: «Вот сейчас у нас проводится кожунный наадым, это праздник животноводов традиционный, приветствуется прежде всего животноводство, передовые чабаны и работники сельского хозяйства. У нас есть чабаны тысячники, пятисотники, очень развито сельское хозяйство реализуются губернаторские проекты для молодых чабанов».

Одно из самых зрелищных и популярных мероприятий праздника Устуу - Хурее - конные скачки на 10 км и 15 км. В этом году в них участвовали 60 наездников. Наибольшее число зрителей также собрали состязания по борьбе-куреш.

Еще одной особенностью праздника является шествие под названием «Хоро». К восстановленному храму все желающие шли пешком, преодолев расстояние 10 км. Во время шествия его участники загадывали какое-нибудь сокровенное желание. Для того чтобы оно сбылось, необходимо пройти путь до храма до конца. Ну а вечером в последний день праздника состоялся гала-концерт фестиваля, на котором лучшие музыканты были награждены призами и овациями зрителей.

Алексей Параев