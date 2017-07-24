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Каждое пятое ДТП происходит по вине пешеходов

За шесть месяцев на территории Республики Алтай произошло около тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли и 140 получили травмы различной степени. Начальник госавтоинспекции региона провел пресс-конференцию для представителей республиканских СМИ.

Рост аварийности зарегистрирован в Шебалинском, Онгудайском, Усть-Коксинском районах. Наибольшее количество ДТП произошло в Горно-Алтайске и Майминском районе. Как было отмечено на встрече со СМИ, аварии случаются в основном по причине вождения автомобиля в нетрезвом виде.

Каждое пятое происшествие в Республике Алтай по оценке госавтоинспекторов происходят вследствие нарушений правил дорожного движения пешеходами. Таких ДТП зарегистрировано 34. Свыше половины из них происходят при переходе проезжей части дороги в неустановленном месте. Также из-за превышения скоростного режима на дорогах региона часто погибают и травмируются участники движения.

На пресс-конференции была дана полная информация о ситуации с аварийностью на дорогах у нас в республике. Начальник госавтоинспекции отметил увеличение ДТП, где пострадали несовершеннолетние. В 14 случаях ранено 15 детей. Данная ситуация находится на особом контроле у госавтоинспекции и принимаются меры для ее стабилизации.

Марина Кулеева