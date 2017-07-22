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Александр Бердников провел ряд важных встреч в Москве

Глава региона несколько дней с рабочей поездкой находился в Москве. Вопросы касались финансирования важнейших социальных объектов в республике - строительства Турачакской школы и выкупа Чемальской районной больницы у инвестора. Соответствующие поручения дали председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и Президент России Владимир Путин.

Однако, вопросы с финансированием строительства из федерального бюджета решаются непросто, а возможности бюджета республики ограничены, подчеркнул Александр Бердников. Поэтому рабочая поездка в столицу была необходимой. Так как вопросы с финансированием строительства в сложной экономической ситуации решаются непросто. Напомним, в январе этого года глава обратился к заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Козаку с просьбой помочь со своевременным выделением средств на строительство школы в Турачаке. Дмитрий Козак дал поручения Министерству финансов, Министерству образования и Министерству строительства и ЖКХ России.

И точку в этом вопросе поставила состоявшаяся в Москве встреча Главы с министром финансов России Антоном Силуановым. Министр заверил Александра Бердникова, что при внесении изменений в федеральный бюджет этого года будут предусмотрены необходимые средства для завершения реконструкции здания средней общеобразовательной школы в селе Турачак.

Еще одна встреча – с заместителем министра экономического развития РФ Александром Цыбульским. Стороны обсудили социально-экономическое развитие РА. Они радуют – темпы роста инвестиций, промышленного производства гораздо выше среднероссийских, уровень инфляции существенно ниже. Александр Бердников подчеркнул, что сделано немало, но в ряде вопросов необходима помощь центра. В частности, в вопросе выкупа Чемальской ЦРБ, о чем имеется поручение Президента.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова придала данному объекту статус приоритетного. Александр Цыбульский также заверил Главу РА, что окажет всю возможную помощь, и этот объект будет находиться в приоритете при рассмотрении бюджета на 2018 год.