НОВОСТИ

В Куладе прошла акция по очистке озера Ару-Кем

Сохранение и развитие уникальной природы Горного Алтая. В рамках Года экологии близ села Кулада Онгудайского района прошла экологическая акция по очистке озера Ару-Кем. Организаторами мероприятия стали сами местные жители, а также инспекторы парка «Уч Энмек» и Региональная общественная организация «Толкун».

Всего в экологической акции приняли участие 18 добровольцев. Их объединило стремление сохранить экологию природы и ее ресурсов. Одна из главных целей - воспитать и привить в молодом поколении уважение к окружающему миру, традициям и обычаям предков. Высокогорное озеро образовалось в результате вулканических движений земной коры и находится на высоте 1670 метров над уровнем моря. Его длина 350 метров, ширина - 250. Природный резервуар чистейшей пресной воды до конца еще не обследован. Ару-Кем - в переводе с алтайского «чистый образ», «чистые помыслы». Для коренных жителей это святое место, здесь нельзя шуметь, купаться и распивать спиртные напитки. Однако туристы зачастую не обращают внимания на эти табу, и мусор после них это обычная картина.

КЕМИНЕ САТУНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ТОЛКУН": «Экологическая акция направлена на то, чтобы привлечь местное население сел Кулада и Боочы к тому, что это их родина, их земля, что они в ответе для будущих поколений за сохранность своей земли и этого озера».