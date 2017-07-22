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Александр Бердников провел ряд встреч с жителями Улаганского района

Переселение из ветхого и аварийного жилья, ремонт школ и детских садов. Глава республики Александр Бердников провел встречи с населением в Улаганском районе. Жители рассказали о насущных проблемах руководителю субъекта.

Встреча в Акташской школе. Ряд жителей интересуется ходом переселения из ветхого и аварийного жилья. В селе новые квартиры получили собственники пяти многоквартирных домов, в этом году новое жильё получат жильцы шестого дома. В то же время за последние два года дополнительно 15 домов признаны аварийными. Александр Бердников выразил уверенность, что программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будет продлена. На встрече прозвучала информация, что есть планы увековечить память горняков, трудившихся в Акташе, а главу попросили оказать помощь в этом деле.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Посёлок Акташ своим рождением обязан руднику. Люди работали, погибли, потеряли здоровье, нужно о них оставить память, для того чтоб вот этот мальчик кричал, чтоб он знал. Можно много говорить о патриотизме, о всём чем угодно, если этими вещами не заниматься, то можно и памятники погибшим в ВОВ забыть. Поэтому дело благое, мы его поддерживаем, значит поручение такое: 100 000 рублей мы выделим вам из резервного фонда правительства РА на этот памятник. Договорились, да?»

Здесь же говорили о необходимости водопровода в одном из новых микрорайонов - «верхний» Акташ. Руководство района отметило, что проектно-сметная документация на строительство готова, и уже на следующий год есть возможность попасть в федеральную программу развития сельских территорий. Кроме того жители просили главу о содействии в благоустройстве «визитной карточки» Улаганского района – Красных ворот. Александр Бердников пообещал обустроить смотровую площадку в этом популярном месте. Также глава региона осмотрел Акташский детский сад.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Конечно, есть проблемы, мы сегодня приняли решение по замене шиферных крыш в детском саду, там в 6 корпусах. Утепление стен, ремонт сантехнического оборудования. Конечно, затраты есть, но без этого мы не можем приступить к новому процессу после 1 сентября. Та же ситуация и в Акташской школе, хоть она новая, но подрядчики которые выполняли работы в те годы, после землетрясения, был низкий уровень контроля, сегодня и крыша протекает и так далее . Дано поручение проверить и найти варианты решения этой проблемы, чтоб крыша не протекала, в некоторых классах холодно, чтоб это всё устранялось».

А это встреча в Улагане. Жители здесь интересовались темой поддержки сельхозтоваропроизводителей, вопросами ремонта местной спортивной школы. Главой региона отмечено что на капитальный ремонт спортзала в Балыктуюле уже выделено 2 млн 400 тыс рублей. Постепенно будет решаться вопрос и с обеспечением качественной питьевой водой. Уже сегодня имеются три скважины. В ходе рабочей поездки двум детским садам в Акташе и Улагане вручили сертификаты по 20 тыс рублей на оснащение материально-технической базы и наборы игрушек. Десяти мальчишкам и девчонкам вручили премии Главы Республики для одаренных детей и талантливой молодежи в размере 20 тыс рублей каждому. Улаганской детско-юношеской спортивной школе сертификат на 300 тыс. рублей на приобретение спортивных тренажеров, а Улаганской школе – компьютер. Военно-патриотическому клубу «Пограничник «Беркут» подарили 23 комплекта кадетской формы для курсантов, а также три макета автомата и шесть учебных гранат.

Иван Яськов