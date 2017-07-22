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Сохранить зеленые легкие планеты

Активисты регионального отделения общественного народного фронта в парке "Голубой Алтай" провели очередную акцию. Лесопарковые защитные пояса должны быть по всей Российской Федерации в крупных городах. Это закон, который вступил в силу в январе этого года. И уже к ноябрю всем субъектам нужно определиться с границами этого пояса. Сейчас в поддержку этой инициативы общественниками активно собираются подписи жителей столицы региона.

Зона для активного отдыха населения должна быть благоприятной. Поэтому для активистов мнение и желание населения очень важны. В свою очередь эксперты говорят, что границы зеленого пояса должны быть от горы Комсомолка до урочища Еланда. По их мнению там уже сложилась естественная лесопарковая зона, которую необходимо сохранить. Стоит отметить, что общая площадь лесов на территории Горно-Алтайска составляет более 4 тыс га. Хвойные насаждения, в основном рукотворные, но есть и естественные леса. Активно насаждением деревьев занимались в далекие пятидесятые годы прошлого столетия, и сегодня именно они до сих пор радуют людей. Настало время повторить подобную акцию, а также сохранить существующие сосновые боры с учетом перспективы развития города.