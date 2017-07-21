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Чем республика привлекает туристов?

Туризм - как перспективное направление экономического развития. Республика Алтай - привлекательное место для путешественников. Хороший сервис и развитая инфраструктура - залог успешного направления. А создание новых рабочих мест для местного населения создают, в том числе, дополнительную налогооблагаемую базу.

Лавочки, беседки, костровища. Руководитель караван-парка "Кызыл-Таш" Александр Тондоев подчеркивает: начинал с малого. Сейчас же он предлагает уютные домики, сплавы, прокат коней. И сетует: туризм, конечно, категория волнообразная. Есть как и прирост, так и спады. Все зависит от множества факторов. Здесь и природные явления, туроператоры до сих пор вспоминают наводнение 2014-го, когда турпоток снизился процентов на 30, так и ценообразование, уровень сервиса и конъюнктура рынка в целом.

Сплавы, конные и пешие прогулки и очарование Горным Алтаем. Наш регион по-настоящему туристское место. Он востребован и с каждым годом привлекает все новых любителей уникальной природы. Илья Мызников из Кемерово. С семьей приезжает в наш регион второй год подряд. Говорит, нравится все. Отдых в палатке под мерный шум красавицы Катунь считает идеальным. И подчеркивает: завтрак на природе лучшее, что вообще можно придумать.

Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Томск, Омск, Москва и Санкт-Петербург. Это не полный перечень городов, откуда к нам едет турист. Самолетами, поездами и автомобилями. "Дикие" и "пакетные". Но их объединяет одно - любовь к первозданной природной красоте и тишине, в дефиците которой так часто признаются жители крупных городов. А 10-летний Даниил Осокин, еще и говорит о возможности покататься на лошадях в горах Алтая, ведь ему этого так не хватает в родном Бердске.

Майминский, Чемальский, Турачакский - среди туристов самые популярные. На их долю приходится более 50% всех приезжающих в Горный Алтай. В регионе боле 700 туристических объектов. В федеральном реестре 22 туроператора из Республики Алтай. Рынок таких услуг должен быть прозрачным, а главное, доступным и качественным. Об этом неоднократно подчеркивал на заседаниях кабинета министров глава Александр Бердников.

АЛТЫНСАЙ БЕЛЕКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА: «На сегодняшний день в министерстве поставлена задача до конца года завершить основные этапы по введению турреестра туроператоров и обеспечить основной этап классификации и присвоения им соответствующего типа звездности».

Перспектива на поверхности. В республике Алтай созданы все условия. С одной стороны прекрасная природа, с другой - региональное законодательство. В настоящее время есть ряд федеральных и республиканских программ позволяющим развивать туристический бизнес. И год экологии, объявленный Президентом еще одно подтверждение о правильно выбранном направлении развития.

Владимир Виноградов